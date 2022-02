Die Macher von Genshin Impact arbeiten nicht nur an dem Open-World-Rollenspiel, sondern betreiben seit Jahren auch das Free2Play-Actionspiel Honkai Impact 3rd. Für das erscheint am 24. Februar das neue Update 5.5 »Equinox Tor«, das nicht nur für Veteranen spannend ist, sondern das Spiel auch gerade für Neueinsteiger interessant macht!

Jetzt ist eure Chance für den Einstieg!

Honkai Impact ist vor allem dann etwas für euch, wenn ihr schnelle Action sucht. Denn das Gameplay konzentriert sich hier noch wesentlich stärker auf die Kämpfe, als es in Genshin Impact der Fall ist. Ihr werdet direkt in die Missionen geworfen und nehmt es in den flotten Echtzeitkämpfen mit den Honkai auf.

Mit dem neuen Update anzufangen lohnt sich vor allem deshalb, da es den Jahrestag des globalen Servers feiert. Das bedeutet, dass ihr eine ganze Menge Geschenke abgreifen könnt! So gibt es Login-Boni in Form von Upgrade-Material und Supply Cards, mit denen ihr kostenlos neue Charaktere und Ausrüstung abgreifen könnt.

Erreicht ihr zudem noch vor dem Ablauf des Events am 8. März 2022 Level 20, dann erhaltet ihr den neuen S-Rank-Battlesuit »Spina Astera« zusammen mit der Valkyrie Rita kostenlos.

Eine Valkyrie, zwei Formen

Bianka - die stärkste der Valkyrien - erhält mit dem Update ein echtes Highlight. Denn ihr neuer Battlesuit »Palatinus Equinox« ist der erste in Honkai Impact 3rd überhaupt, der eine schwarze und eine weiße Form besitzt. Zwischen denen kann die Valkyrie jederzeit wechseln. Der Wechsel selbst wirkt sich zudem auf die Fähigkeiten aus. Dadurch bekommt ihr hier sozusagen zwei Battlesuits in einem.

Der Kampfanzug hat eine Ritter- und eine Wächterform. Bei Letzterer hüllt sich Bianka in eine schwarze Rüstung. Mit dem dazugehörigen Schild kann sie sich zudem nicht nur verteidigen, sondern auch angreifen. In der Ritterform reitet die Valkyrie hingegen mit ihrer weißen Rüstung auf einem schwarzen Ross. Im Sprint erhält sie Zugriff auf eine Attacke, die ihre Feinde garantiert kritisch trifft.

Festliche Outfits zum Jahrestag

Zusätzlich zu den neuen Charakteren und Battlesuits kommt Update 5.5 mit insgesamt vier neuen Outfits für die Valkyrien Bianka und Bronya daher. Beide erhalten ein traditionell chinesisches Qipao-Kleid in je einer Version mit oder ohne Brille.

Bianka mit dem Battlesuit »Dea Anchora« kann so den Qipao »Heavenward Dragon« anziehen. Der färbt ihre visuellen Effekte rötlich und bei einigen Attacken erscheint ein Drache.

Bronya erhält hingegen den Qipao »Heart of the Night«, den sie mit dem Battlesuit »Silberflügel: N-EX« nutzen kann. Das gibt ihr einen Cyberpunk-Touch und orientiert sich zudem am städtischen Flair, wie aus den Filmen in Hong Kong bekannt.

Honkai Impact 3rd macht als Anime eine gute Figur

Um euch auf das Update einzustimmen, hat das Team zudem noch einen winterlichen Kurzfilm veröffentlicht. In dem zeigen die Valkyrien zur Abwechslung nicht, wie sie kämpfen, sondern was sie bei diversen Wintersportarten abliefern können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Holt euch sofort einige Belohnungen!

Wenn ihr das Spiel jetzt herunterladet, könnt ihr zusätzlich dazu noch den Code CBNSH9BMJW33 aktivieren. Der gibt euch 30 Kristalle, 2.888 Asterit sowie eine Herrscher Trial-Karte.

Speziell in Deutschland gibt es zudem die Chance, ein ganzes Event rund um Honkai Impact 3rd zu besuchen. Für das könnt ihr euch schon jetzt kostenlos anmelden! Alle weiteren Informationen entnehmt ihr der offiziellen Webseite.

Honkai Impact 3rd könnt ihr kostenlos auf dem PC, Android und iOS spielen. Euren Spielstand könnt ihr dank Crosssave zwischen den einzelnen Plattformen mitnehmen. Wenn ihr plötzlich vom PC auf das Smartphone wechselt, verliert ihr euren Fortschritt also nicht.