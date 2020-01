Hinter Genshin Impact steckt ein Action-RPG, das sich in vielerlei Hinsicht von The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat inspirieren lassen. Das Open World-Spiel wurde zunächst nur für den PC, Mobile und PS4 bestätigt – nun steht aber fest, dass der BotW-Klon auch den Sprung auf die Switch schaffen wird (via Gematsu).

Wann ist der Release? War der Release-Zeitraum zuvor aufs Frühjahr 2020 eingegrenzt, spricht Entwickler miHoYo jetzt nur noch von "noch ausstehend". Bislang ist also unklar, wann das Spiel erscheint.

Was ist Genshin Impact für ein Spiel?

Hinter Genshin Impact verbirgt sich ein Open World-Action-RPG im Stile von Breath of the Wild, nur dass wir uns hier eben durch eine kunterbunte Anime-Welt inklusive Kulleraugen-Figuren schlagen.

Im obigen Trailer bereisen wir die Welt von Teyvat, die in sieben Stadtstaaten aufgeteilt ist. Ähnlich wie im Nintendos Switch- und Wii U-Hit erwachen wir in Genshin Impact als sogenannter "Traveler" aus einem langen Schlaf und müssen uns in einer nun fremden Welt zurechtfinden. Zahlreiche Dungeons, Monster-Lager und Schätze sind in der Spielwelt verstreut.

Außerdem gibt es jede Menge Rätsel zu lösen, für die wir oft genug unsere Macht über die sieben Elemente wie Pyro, Hydro, Electro und Co. brauchen.

Kein einzelner Held, sondern eine Truppe: Anders als in Breath of the Wild sind wir in Genshin Impact aber nicht allein unterwegs. Aus einem Cast an 30 Charakteren können wir uns eine Truppe aus bis zu vier Figuren zusammenstellen. Wer möchte, darf sich sogar Freunde einladen und das Abenteuer im Koop bestreiten.

Warum kontrovers?

Die teils sehr offensichtlichen Breath of the Wild-Anleihen kommen nicht bei jedem Fan gut an. Vor einigen Monaten machte ein sehr zerstörungswütiger Besucher der Chinajoy-Messe Schlagzeilen. Wütend über Genshin Impact zerdepperte ein Spieler seine PS4 Pro aus Protest vor einer Menschenmenge.

Seems he wasn't the only one protesting.



lul pic.twitter.com/tyofudXNsD — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 4, 2019

Auch wenn es eine sehr harte Reaktion war, gibt es viele weitere Fans, die ebenfalls nicht okay finden, wie dicht Genshin Impact am "Original" ist. Szenen auf den von Danial Ahmad geteilten Fotos zeigen Fans, die ihre Mittelfinger entgegen Werbung zu Genshin Impact recken.

Welche Zelda-Alternativen gibt es noch?

Diese Frage beantworten wir euch in einem eignen Special, als langjähriger Zelda-Fan habe ich euch eine Liste aus 16 Zelda-Alternativen zusammengetragen, die ihr euch mal anschauen solltet.