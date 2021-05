Hood: Outlaws & Legends legt bald los, zu dieser Uhrzeit könnt ihr starten

Es dauert nicht mehr lange, bis das ungewöhnliche Koop-Spiel Hood: Outlaws & Legends an den Start geht. Der offizielle Release ist am 10. Mai 2021, wer vorbestellt hat, kann aber bereits am 7. Mai auf PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC loslegen. Pünktlich zum Launch sollen auch die Server für das Spiel live gehen, wie unter anderem der Twitter-Account des Spiels verriet.

Start-Uhrzeit für Hood: 7. Mai 2021 um 00:01 Uhr

Wer mag, kann also schon heute Nacht auf Beutezug gehen. Die Server für die Konsolenversionen starten übrigens etwas zeitversetzt, denn in jeder Region geht es hier am 7. Mai um 00:01 los. Die PC-Version startet dagegen weltweit gleichzeitig, was bedeutet, das beispielsweise Spieler:innen auf dem amerikanischen Kontinent schon am 6. Mai loslegen können.

Link zum Twitter-Inhalt

Das steckt hinter Hood: Outlaws and Legends

In Anlehnung an die Legende von Robin Hood geht es in Hood: Outlaws & Legends darum, riskante Überfälle durchzuführen und eine gewalttätige Regierung zu berauben. Zwei Teams mit jeweils vier Spielern treten gegeneinander an, um den perfekten Raub durchzuführen.

Sie kämpfen dabei nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen KI-Gegner, die in den Arealen verteilt sind. Insgesamt vier Klassen stehen dabei zur Wahl, mehr Infos gibt es im Vorschau-Video von Ann-Kathrin:

Außerdem verrät euch Linda in ihrem Vorschau-Artikel zu Hood: Outlaws & Legends, wie das Spiel funktioniert und für wen der Titel von Focus geeignet sein könnte. Ebenfalls bekannt ist schon, dass der Titel nach dem Release regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt werden soll, die in unterschiedliche Seasons aufgeteilt sind, vier davon soll es im ersten Jahr geben.

Startet ihr schon heute Nacht euren ersten Raubzug in Hood?