In Hooked on You daten wir Serienkiller und ja, ihr habt richtig gelesen

Es klingt erstmal verdammt absurd: Ein Dating Sim bei dem wir mit den Killern aus Dead by Daylight rumturteln können. Was für manch einen vielleicht wie ein Aprilscherz klingt, wird jetzt Wirklichkeit - Hooked on You zeigt uns die softe Seite der sonst so erbarmungslosen Killer und zumindest ich habe jetzt schon Lust drauf.

Ein mörderischer Dating Sim für den Sommer

Eigentlich ist Dead by Daylight ein düsteres Horrorspiel, in dem vier Überlebende einem erbarmungslosen Killer entkommen müssen. Was das Ganze mit Romantik zu tun hat? Erstaunlich viel, denn es gibt durchaus eine große Community an Fans, die das Spiel nicht nur gerne zocken, sondern auch an den Charakteren interessiert sind - und das durchaus auch auf die lustvolle Art, wie genügend Fan-Kreationen zeigen.

Besonders diese Fans und alle, die sich für Dead by Daylight interessieren aber nie an das Spiel rangekommen sind, dürften sich jetzt über Hooked on You freuen. In der Visual Novel können wir die vier Killer Fallensteller, Jägerin, Geist und Gespenst nämlich etwas intimer kennenlernen. Aber schaut euch den Trailer einfach mal selbst an:

Dead by Daylight-Fans dürfte natürlich sofort auffallen, dass Hooked on You um einiges farbenfroher als seine Vorlage ausfällt, immerhin scheint es uns hier auf eine tropische Insel zu verschlagen, mitsamt sommerlich-leicht bekleideten Dating-Optionen.

Aber keine Sorge, mörderisch soll es trotzdem zugehen: Während wir die Killer bezirzen, soll es nämlich von unseren Entscheidungen abhängen, ob wir eine Romanze oder Freundschaft eingehen - oder doch zerhackt werden. Naja, es kann niemand sagen, dass wir nicht wussten, worauf wir uns eingelassen haben.

Leider sind bislang nur die vier Original-Killer von Dead by Daylight für den Dating Sim angekündigt, ob später weitere hinzukommen, ist noch nicht bekannt.

Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim soll im Sommer 2022 erscheinen und ist bislang für den PC angekündigt.

Meinung der Redaktion