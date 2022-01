Horizon Forbidden West - Spielzeit: So lange dauert die Story ungefähr

GamePro konnte Horizon Forbidden West vor dem Release am 18. Februar 2022 nicht nur anspielen, sondern auch Game Director Mathijs de Jonge mit allerhand Fragen löchern. Unter anderem wissen wir jetzt die ungefähre Spielzeit des Open World-Abenteuers für PS4 und PS5.

Wie lange dauert die Story von Horizon Forbidden West?

Die einfache Antwort: Laut Mathijs de Jonge in etwa so lange wie die des Vorgängers.

Die Spielzeit von Horizon Zero Dawn (laut Howlongtobeat.com):

Hauptstory - 22h und 50min

Hauptstory + Extras - 45h und 21min

Completionists - 61h und 20min

Allerdings soll der Gesamtumfang von Forbidden West etwas größer ausfallen als der des Vorgängers. Completionists, also alle, die das Spiel zu 100 Prozent abschließen wollen, werden etwas länger beschäftigt sein. Wie viel genau ist aber noch nicht bekannt.

Die konkrete Spielzeit von Horizon Zero Dawn werden wir natürlich erst dann nennen können, wenn wir den Titel selbst beendet haben. Wir werden diesen Artikel dann entsprechend anpassen.

Bekannte Nebenaktivitäten in Horizon Forbidden West

Neben der Hauptstory und vielen Nebenquests könnt ihr in Horizon Forbidden West wieder Open World-typische Aktivitäten absolvieren, die die Spielzeit natürlich ebenfalls weiter in die Höhe schrauben. Einige davon kennen wir bereits aus Horizon Zero Dawn, andere hingegen sind neu. Mit dabei unter anderem:

Langhälse : Überall in der Open World verteilte Maschinen mit langen Hälsen, die wir erklimmen müssen, um nach und nach die Map aufzudecken bzw. Quests und Aktivitäten in der Nähe zu offenbaren

: Überall in der Open World verteilte Maschinen mit langen Hälsen, die wir erklimmen müssen, um nach und nach die Map aufzudecken bzw. Quests und Aktivitäten in der Nähe zu offenbaren Ruinen : Spezielle Orte zum Erkunden, die kleinere Rätsel für uns bereithalten

: Spezielle Orte zum Erkunden, die kleinere Rätsel für uns bereithalten Arena : Hier treten wir auf unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen gegen Maschinen an und sammeln Arenapunkte, die wir gegen seltene Outfits und weitere Items eintauschen können

: Hier treten wir auf unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen gegen Maschinen an und sammeln Arenapunkte, die wir gegen seltene Outfits und weitere Items eintauschen können Fighting Pit: Eine weitere Kampfarena, jedoch kämpfen wir hier ausschließlich im Nahkampf

So spielt sich Horizon Forbidden West

GamePro konnte den Horizon Zero Dawn-Nachfolger bereits ihm Rahmen eines Europa-exklusiven Hands-ons vorab rund dreieinhalb Stunden anspielen,. Und wir sind begeistert. In unserer Preview erfahrt ihr, warum Horizon Forbidden West den Erstling sogar noch übertreffen könnte.

Release: Horizon Forbidden West erscheint am 18. Februar 2022 für PS4 und PS5.