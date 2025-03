"Ich hasse das so sehr" - Video von Sony aufgetaucht, das niemand sehen sollte - Mitarbeiter redet mit KI-Aloy und Fans finden's richtig schlimm

Die Aloy aus den Spielen gefällt uns auf jeden Fall besser.

Künstliche Intelligenz ist seit geraumer Zeit eines der beherrschenden Themen im weltweiten Diskurs. Auch die Spiele-Branche hat das enorme Potenzial von KI erkannt und arbeitet mit Hochdruck an Möglichkeiten, die Technologie zur Entwicklung neuer Titel zu nutzen.

Jetzt ist ein Video von Sony aufgetaucht, das wohl nie hätte an die Öffentlichkeit kommen sollen. Darin ist Aloy aus den Horizon-Spielen zu sehen. Sie wird komplett von KI gesteuert und unterhält sich mit einem Sony-Mitarbeiter.

Die KI-Aloy unserer Albträume

Darum geht's: The Verge hat ein geleaktes YouTube-Video aufgegriffen, das mittlerweile allerdings aufgrund von Copyright-Verstößen wieder gelöscht wurde. Auf X ist es aktuell allerdings noch zu sehen:

Was in dem Video gezeigt wird: In dem Video ist Sharwin Raghoebardajal, ein Director of Software-Engineering bei Sony zu sehen. Er stellt ein Projekt vor, in dem daran gearbeitet wird, KI in Spielen einzusetzen. Ganz wichtig aber hierbei: Die Demonstration ist wohl nur für interne Zwecke gedacht.

Raghoebardajal unterhält sich in dem Video mit einer KI-gesteuerten Aloy. Die Konversation wird dabei von GPT-4 und Llama 3 geführt. Mithilfe von Whisper von OpenAi wird der Text in Sprache verwandelt und Sonys hauseigenes Mockingbird-System sorgt für passende Gesichtsanimationen.

Die Demo läuft auf einem PC, offenbar gab es aber auch schon erste Tests auf einer PS5.

Allerdings: Die Konversation fühlt sich im Video nicht besonders natürlich oder glaubwürdig an und auch die Animationen erwecken keinen besonders lebendigen Eindruck. Entsprechend negativ fallen auch die Reaktionen auf das wohl versehentlich veröffentlichte Video aus.

Das Original-Video wurde zwar gelöscht, PC Gamer hat allerdings einen Screenshot von einigen Kommentaren unter dem Clip gesichert.

Der Grundtenor ist dabei eindeutig. Nur die Wenigsten wünschen sich eine solche Einbindung von KI, das Video sei laut PlayStation-Community regelrecht "gruselig" und hat nichts mit der Aloy zu tun, die wir aus den Spielen kennen. Natürlich müssen wir hierbei bedenken, dass das Projekt noch in den Kinderschuhen steckt.

Kommt das schon bald? Laut Raghoebardajal handelt es sich wirklich nur um eine Demonstration dessen, was in Zukunft mal möglich sein könnte. Das Projekt ist ganz offensichtlich noch nicht gut genug ausgearbeitet, um wirklich in einem Spiel eingebaut zu werden. Aber was nicht ist, kann ja eben noch werden, und das dauert womöglich noch eine ganze Weile.

Fakt ist, dass Sony und beispielsweise auch Nvidia eifrig an solchen KI-Techniken arbeiten. Früher oder später werden wir also höchstwahrscheinlich mit KI-NPCs konfrontiert werden. Aber wenn, dann hoffentlich nicht so, wie in dem Video demonstriert wird.

Was haltet ihr davon? Wünscht ihr euch mehr KI in der Zukunft?