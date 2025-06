"Nennt ein hübscheres Spiel auf PS5": Fans finden auch Jahre nach Release immer noch, dass dieser Titel am besten aussieht

Insbesondere das Wasser und die Dühnung, aber auch Wolken und Vegetation sehen in diesem PS5-Spiel genial aus.

Wenn ihr das hübscheste PS5-Spiel nennen müsstet, welcher Titel würde euch da als erstes einfallen? Bei diesem Fan hier ist die Sache ganz eindeutig klar: Für ihn oder sie kann das bestaussehendste PS5-Spiel nur Horizon Forbidden West sein. Der Reddit-Post kommt mit der Aufforderung, einen Titel zu nennen, der besser aussieht. Woraufhin viele Spieler*innen ihre Favoriten vorstellen.

Was ist das am besten aussehende Spiel auf der PS5? Für diesen Fan ist es Horizon Forbidden West

Darum geht's: Horizon Forbidden West ist nun schon über drei Jahre alt. Aber nichtsdestotrotz zählt der Sony-Exklusivtitel zu den Spielen, die immer noch am besten aussehen. Das sagen nicht nur wir, sondern auch dieser Mensch hier auf Reddit. Aber es gibt natürlich noch jede Menge andere, wirklich hübsche PS5-Spiele.

1:06 Horizon Forbidden West: Burning Shores - Launch-Trailer gibt einen Ausblick auf das Spiel - Launch-Trailer gibt einen Ausblick auf das Spiel

Horizon Forbidden West ist ein absolutes Grafik-Monster, erst recht mit dem DLC Burning Shores. Der schraubt nochmal ein bisschen an der Darstellung der Wolken und bringt ein neues, erneut sehr schönes Gebiet ins Spiel. Aber auch sonst lässt das Sequel zu Horizon Zero Dawn immer wieder sämtliche Kinnladen herunterklappen.

Dabei ist es egal, ob wir uns durch den dicht bewachsenen Dschungel schlagen, tosende Wasserfälle und gigantische Schluchten bewundern, von riesigen Robo-Dinos das Esszimmer saniert bekommen oder einfach nur am Strand stehen und die rollenden Wellen bewundern – hier stimmt grafisch einfach alles.

Das sieht offenbar auch dieser Mensch hier so:

"Nennt ein Spiel auf der PS5, das besser aussieht! Horizon Forbidden West ist meiner Meinung nach immer noch das 'Next' Gen-Game auf PS5, das am besten aussieht. Mit guter Optimierung, und nichts von diesem Unreal Engine 5-Mist, der jetzt gemacht wird... Kein verwaschenes TAA und ich kann noch weiter machen... Ich denke wirklich, mehr Spiele sollten mit der Decima-Engine entwickelt werden, so wie Death Stranding."

In den Kommentaren gibt es viel Bestätigung: Eine ganze Reihe an Personen pflichtet dem Urheber des Posts bei und zeigt sich genauso begeistert von der Grafik-Pracht, die man in Horizon Forbidden West bewundern kann.

"Das ist in meiner Top 5 der PlayStation-Spiele aller Zeiten. Großartige Story, Gameplay und Schwierigkeitsgrad. Meisterwerk."

Diese Spiele werden sonst noch genannt: Selbstverständlich melden sich auf die Aufforderung hin viele Leute mit ihren Grafik-Favoriten auf der PS5.

Die schönsten Spiele: Wir haben schon vor geraumer Zeit eine Liste mit den besten PS5-Spielen und eine voller Konsolenspiele mit der besten Grafik aus dem Jahr 2024 angelegt, die ihr hier findet.

Das Ganze ist natürlich höchst subjektiv und eine ziemlich persönliche Angelegenheit. Manch einer legt mehr Wert auf Raytracing-Spiegelungen und Lichtstimmungen, wieder andere setzen eher auf eine Spielwelt, die auch auf uns als Spieler*innen reagiert. Realistische Gesichtsanimationen begeistern den einen mehr als die andere, die sich eher für korrekte und möglichst realistische Physik-Darstellung interessiert.

Jetzt seid ihr dran: Welches PS5-Spiel sieht eurer Meinung nach am besten aus und was gefällt euch so gut daran?