Wie gut die Grafik eines Games wirklich ist, erkennen wir erst an den Augen eines Charakters - und diese Spiele beeindrucken uns dabei am meisten

Senua in Hellblade 2 hat nicht nur mit die realistischsten, sondern wohl auch die ausdrucksstärksten Augen.

Spiele-Grafik weiß immer wieder zu begeistern, und zwar durch die unterschiedlichsten Dinge. Manche Leute freuen sich ganz besonders über Wasser-Physik und -Darstellung, andere ergötzen sich an Raytracing-Reflektionen und -Beleuchtung. Hier geht es um die schönsten Augen im Gaming und wir haben da eine ganze Reihe an Kandidat*innen für euch.

Schau mir in die Augen, Kleines: Wer macht die schönsten Augen in Videospielen?

Darum geht's: Ein Reddit-Post vergleicht scherzhaft die hübschesten Augen in Videospielen und beschwert sich darüber, dass Entwicklerstudios sich um solche Details kümmern, statt an spaßigem Gameplay zu schrauben. Da das komplett unterschiedliche Abteilungen sind, wollen wir die grafisch detailliertesten Spiele stattdessen lieber feiern.

Richtig gut designte Augen sind in Videospielen mittlerweile zwar keine Seltenheit mehr, aber auch nicht allgegenwärtig. Dafür braucht es schon eine Menge an Zeit, Ressourcen, begnadete Entwickler*innen und viel Liebe zum Detail.

Hier seht ihr den augenzwinkernden Ausgangspost mit vier Augen, die kaum von der Realität zu unterscheiden sind. Aber Spaß beiseite, den Anfang machen The Last of Us Part 1, Horizon Forbidden West und Hellblade 2: Senua's Saga mit überragend detaillierten Augenpartien.

Kann das noch wer toppen? Es fällt schwer, zu beurteilen, welche Augen-Darstellung denn jetzt die allerbeste ist, aber uns sind auf jeden Fall noch ein paar Beispiele eingefallen, die sich ebenfalls sehen lassen können.

Seht genau hin und ihr könnt erkennen, dass sich im Auge die Umgebung spiegelt. Raytracing macht's möglich!

Alan Wake 2: Remedys Grafik-Bombe glänzt vor allem auf dem PC mit Pathtracing durch detaillierteste Charaktermodelle, in deren Augen sich ebenfalls die Umgebung spiegelt .

Remedys Grafik-Bombe glänzt vor allem auf dem PC mit Pathtracing durch sich ebenfalls . Red Dead Redemption 2: Wenn es um absurde Grafik-Details geht, darf RDR2 natürlich nicht fehlen. Arthurs Pupillen erweitern sich sogar und ziehen sich wieder zusammen, je nach Lichtverhältnissen. Auch Lagerfeuer wird darin selbstverständlich reflektiert.

Cyberpunk 2077: Wenn irgendwo auf der Welt jemand Pathtracing sagt, materialisiert sich sofort Johnny Silverhand aus Cyberpunk. Im Spiel gibt es ebenfalls einige der hübschesten Augen des Gamings zu sehen und euer Gegenüber ist oft beeindruckend gut darin, Augenkontakt zu halten.

Wenn irgendwo auf der Welt jemand Pathtracing sagt, materialisiert sich sofort Johnny Silverhand aus Cyberpunk. Im Spiel gibt es ebenfalls einige der hübschesten Augen des Gamings zu sehen und euer Gegenüber ist oft beeindruckend gut darin, Augenkontakt zu halten. A Plague Tale: Requiem glänzt ebenfalls mit einer umwerfenden Grafik, die natürlich auch nicht vor den Augen der Protagonist*innen haltmacht.

Während des Spielens können wir die Augen einer Figur zwar meist nicht so sehr wertschätzen, wie sie das verdient hätten, weil wir mit anderen Dingen beschäftigt sind. Aber in Zwischensequenzen, Dialogen und dem Foto-Modus kommt auch das kleinste Detail noch zur Geltung.

Wie seht ihr das: Schaut ihr euren Spiele-Charakteren überhaupt in die Augen oder ist euch egal, wie detailliert die sind? Welches Spiel hat eurer Meinung nach die hübschesten Augen im Gaming?