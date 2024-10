Horizon 3: Was schon über den Forbidden West-Nachfolger bekannt ist - und was nicht

Dass Aloy in einem neuen Horizon-Teil zurückkehren wird, ist sicher. Alles andere zu Horizon 3 liegt allerdings noch im Dunkeln.

Mit Horizon Zero Dawn landeten Sony und Entwickler Guerrilla im Jahr 2017 auf der PlayStation 4 einen echten Volltreffer. Das Abenteuer von Heldin Aloy in einer postapokalyptischen Welt mit mysteriösen Maschinenwesen überzeugte auf nahezu allen Ebenen – allen voran bei der Story und der Technik.

2022 folgte mit Horizon Forbidden West ein zweiter Teil für PS5 und PS4, der den Erstling in Sachen Technik und Spielwelt noch einmal toppen konnte, sich allerdings deutlich weniger verkaufte. Am generellen Erfolg der Reihe ändert das allerdings nichts, weswegen schon fleißig über einen dritten Teil – ein Horizon 3 – spekuliert wird.

Wir fassen alles zusammen, was die Gerüchteküche zum Thema bislang hergibt.

Enthüllung: Wurde Horizon 3 schon offiziell angekündigt?

Hier lautet die Antwort: jein. Bislang hat Guerrilla Games einen dritten großen Horizon-Teil nämlich noch nicht offiziell enthüllt.

Dass an einem solchen gearbeitet wird, ist allerdings bestätigt. Denn im April 2023 veröffentlichte das Studio ein Statement, in dem folgendes zu lesen war:

"Wir haben volles Vertrauen in unsere neue Führung, die Guerrilla in eine glänzende Zukunft führen und die Welt von Horizon mit Aloys nächstem Abenteuer und unserem aufregenden Online-Projekt erweitern wird."

Das "aufregende Online-Projekt" ist dabei ein noch nicht näher benanntes Multiplayer-Horizon-Spiel, an dem Guerrilla aktuell arbeitet und das wohl noch vor einem Horizon 3 erscheinen wird.

Diese Bestätigung der Entwicklung ist auch die bislang einzige bestätigte Information zu Horizon 3 – mehr ist jedenfalls von offizieller Seite zum nächsten Aloy-Abenteuer nicht bekannt.

Release und Plattformen: Wann und für welche Systeme erscheint Horizon 3?

Release: Da es bislang noch keine offizielle Ankündigung gibt, lässt sich bezüglich eines Erscheinungstermins nur mutmaßen. Da das Online-Projekt offenbar Priorität hat, ist nicht mit einer zeitnahen Ankündigung zu rechnen – geschweige denn einem Release-Datum.

Das mutmaßte Anfang 2024 auch ein PlayStation-Leaker, der damals prognostizierte, dass Horizon 3 nicht vor Sommer 2025 angekündigt werden würde.

Warum Sommer 2025? Zwischen dem Release von Zero Dawn und der Ankündigung von Forbidden West lagen etwas mehr als drei Jahre. Der Leaker geht also offenbar davon aus, dass sich die Geschichte beim nächsten Teil wiederholen könnte. So oder so wird es mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit noch mindestens bis zum Jahr 2027 dauern, bis Horizon 3 erscheint.

Plattformen: Guerrilla Games ist ein First Party-Studio von Sony, dementsprechend wird Horizon 3 zum Release mit ziemlicher Sicherheit für die dann aktuellen PlayStation-Konsolen erscheinen – also mutmaßlich die PS5 (Pro) und eventuell auch die PlayStation 6.

Eine spätere Umsetzung für den PC ist ebenfalls wahrscheinlich, beide bisherigen Serienteile erschienen nämlich mit etwas Verzögerung auch für den Rechner.

2:18 Horizon Zero Dawn bekommt ein eigenes PS5-Remaster spendiert und so gut sieht es aus

Autoplay

Gameplay und Story: Wie knüpft Horizon 3 an Forbidden West an?

Spoiler-Warnung: In diesem Abschnitt gibt es Spoiler zur Handlung von Horizon Forbidden West.

Gameplay: Auch in diesem Bereich ist es angesichts der sehr dünnen Informationslage nur möglich, zu spekulieren. Im Hinblick auf das Gameplay ist nicht zu erwarten, dass Guerrilla Games die Rezeptur aus den ersten Teilen grundlegend verändert.

Auch Horizon 3 wird also ziemlich wahrscheinlich ein storygetriebenes Open World-Action-Adventure mit etlichen RPG-Elementen wie Charakter- und Waffenverbesserungen etc.

Story: Mit dem Burning Shores-DLC wurde die Geschichte von Forbidden West offiziell abgeschlossen, deren Verlauf lässt aber schon einige Rückschlüsse auf die Story eines möglichen Horizon 3 zu – wie GameStar-Kollegin Stephanie Schlottag analysiert hat.

Denn es könnte durchaus sein, dass der Hauptplot Aloy auf die Suche nach den mächtigen Waffen der Alten Welt sowie der flüchtigen KI-Subfunktion Hephaestus schickt. Ziel dürfte es dabei sein, die in Forbidden West vorgestellte neue Hauptantagonisten – die KI Nemesis – zu erledigen.

Bis sich darüber aber konkrete Rückschlüsse ziehen lassen, wird sicher noch einige Zeit ins Land gehen. Bis dahin können sich ausgehungerte Horizon-Fans aber noch zwei Spiele anschauen, die schon konkret angekündigt wurden und bald erscheinen – das Horizon Zero Dawn-Remaster für die PS5 sowie Lego Horizon Adventures.