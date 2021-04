Horizon Zero Dawn: Energiezellen für beste Rüstung "Schildweberin" finden

In Horizon Zero Dawn kann sich Aloy unterschiedliche Rüstungen zulegen und damit unter anderem den eingehenden Schaden reduzieren. Im ganzen Spiel gibt es etliche Outfits, so dass sich irgendwann zwangsläufig die Frage stellt: Welche ist eigentlich die stärkste Rüstung im Spiel?

Und diese Frage lässt sich auch beantworten: Es handelt sich nämlich um das sogenannte Schildweberin-Outfit.

Altes Waffenlager: Fundort der Nebenmission auf der Karte

Die Rüstung ist an eine lange Nebenquest gekoppelt, die sich über des gesamte Schild erstreckt und "Altes Waffenlager" heißt. Der Name der Mission ist gleichzeitig auch ein Ort auf der Karte. Dieses erreicht ihr im Nora-Jagdgebiet durch einen kleinen Spalt in der Erde. Hier findet ihr es auf der Karte:

Die Rüstung bekommt ihr aber nicht einfach so, sondern müsst erst insgesamt fünf Energiezellen finden, die ihr teilweise nur in bestimmten Hauptquests bekommt.

Alle Fundorte der Energiezellen im Überblick

Energiezelle 1: Ruinen

Um die erste Zelle zu finden müsst ihr in die Ruinen zurückkehren, in die ihr als Kind gefallen seid. Diese befinden sich in der Nähe von Mutters Wacht. Dort stoßt ihr auf eine verschlossene Tür, die ihr mit dem Speer öffnen müsst, ein weiterer wird von Stalaktiten versperrt. Nachdem ihr auch diese zerstört habt, könnt ihr die Energiezelle von einem Tisch im hinteren Teil des Raumes einsammeln.

Energiezelle 2: "Der Leib des Berges"

Nach der Erprobung in der Hauptquest "Der Leib des Berges" sollt ihr Erzmutter Teersa folgen. Tut dies aber nicht, sondern geht gerade aus dem Raum, bis ihr eine verschlossene rote Tür findet. Schaut dann nach links um durch einen kleinen Tunnel einen Raum mit der zweiten Energiezelle zu erreichen.

Energiezelle 3: "Schöpfers Ende"

Am Ende der Hauptquest "Schöpfers Ende" findet ihr euch in einem verfallenen Büro wieder. Verlasst dieses und erklimmt das Hochhaus bis ganz zur Spitze, um die dritte Energiezelle einzusacken.

Energiezelle 4: "Der Grabhort"

Zu Beginn der Hauptquest "Der Grabhort" müsst ihr eine Tür mit drei Schlössern öffnen. Dafür braucht ihr jedoch die folgenden Codes:

Schloss 1: Oben, rechts, links, unten

Schloss 2: Oben, oben, unten, unten

Schloss 3: Oben, unten, links, rechts

Habt ihr die Tür geöffnet, findet ihr dahinter Energiezelle Nummer 4.

Energiezelle 5: "Der gefallen Berg"

Kurz vor dem Ende der Hauptquest "Der gefallene Berg" bekommt ihr ein wichtiges Item für diese Quest. Verlasst dann den Raum und lauft auf die Seilrutsche zu. Statt diese aber zu nehmen, solltet ihr nach links gehen, um von der Plattform springen. Lauft nun in die mit Blau- und Lilatönen erleuchtete Höhle, in der ihr die letzte Energiezelle findet.

Die genauen Örtlichkeiten findet ihr auch in diesem Video:

Link zum YouTube-Inhalt

Freischalten der Schildweberin-Rüstung

Sobald ihr alle Zellen habt, könnt ihr in den Bunker zurückkehren. Bevor ihr die Rüstung aber euer Eigen nennen dürft, müsst ihr noch zwei Rätsel lösen.

Zwei Energiezellen auf der rechten Seite einsetzen und Komponenten in folgende Positionen drehen: Oben, rechts, unten, links, oben

Im Raum auf der linken Seite die übrigen Energiezellen einfügen und die Komponenten in diese Positionen drehen: Rechts, links, oben, rechts, links

In der Box, die ihr jetzt erhaltet, befindet sich dann endlich das ersehnte Schildweberin-Outfit.

Funktionsweise und Vorteile des Schildweberin-Outfits

Generell baut das Outfit einen Schutzschild auf, der einen bestimmten Schadenswert absorbieren kann, welcher wiederum vom gewählten Schwierigkeitsgrad abhängig ist. Ist dieser Schadenswert erreicht, schaltet sich der Schutz ab und braucht danach wieder ein paar Sekunden, um sich erneut aufzuladen.

Vorteile des Outfits

Schützt vor jedem Schaden, auch Fallschaden

Rüstungen müssen nicht mehr gewechselt werden

Quasi Unverwundbarkeit in den unteren Schwierigkeitsgraden

Gegen die Rüstung spricht lediglich, dass Aloy komplett schutzlos ist, wenn der Schild deaktiviert ist. Außerdem lässt sich das Outfit nicht modifizieren und erst recht spät im Spiel freischalten.

Habt ihr bereits die lange Mission erfüllt, um das Schildweberin-Outfit zu erlangen, oder könnte die Rüstung ein Weg für euch sein, Horizon erneut noch einmal zu spielen?