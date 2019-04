Der Publisher Focus Home Interactive hat bekannt gegeben, dass noch in diesem Jahr Call of Cthulhu und Vampyr für die Nintendo Switch erscheinen. Damit bekommt die Nintendo-Konsole in naher Zukunft zwei neue Horror-Spiele, die sich durchaus sehen lassen.

Beide Spiele sind bisher für die PS4 und Xbox One erhältlich. Inwiefern die technische Umsetzung der Portierungen ausfällt, bleibt abzuwarten. Abseits der Ankündigung gibt es vorerst keine weiteren Informationen.

Kein The Surge 3? Außerdem hat der Publisher bekannt gegeben, dass der deutsche Entwickler Deck 13 auch nach dem Release von The Surge 2 mit ihnen zusammenarbeitet. Allerdings wird es erstmal eine neue IP geben.

Das Entwicklerstudio Saber Interactive, die nächste Woche den Koop-Shooter World War Z veröffentlichen, arbeitet bereits an zwei weiteren Spielen, von denen eines im Warhammer-Universum verankert ist.

Was ist Call of Cthulhu?

In Call of Cthulhu übernehmt ihr die Rolle des Privatdetektivs Pierce, der in den 1920er Jahren einen merkwürdigen Todesfall auf der Insel Darkwater aufklären muss. Basierend auf den Büchern von H.P. Lovecraft driftet er dabei schnell in eine Mischung aus Kultisten, Wahnsinn und Horror ab.

Das Spiel konnte in unserem Test vor allem durch die sehr dichte und spannende Atmosphäre und intelligente Rätsel überzeugen. Das Gameplay gestaltet sich als ein guter Mix aus Gesprächen, Erkundung und ein wenig Action. Fans kritisierten es jedoch den Umgang mit der Vorlage, der dieser nicht immer gerecht würde.

Was ist Vampyr?

Das Action-Rollenspiel Vampyr versetzt euch in die Rolle des Doktors Jonathan Reid, der 1918 in London von einem Blutsauger gebissen wird. Gleichzeitig wird die Stadt jedoch von einer grausamen Seuche heimgesucht, die bereits vielen Bürgern das Leben gekostet hat. Wie uns das Spiel gefallen hat, erfahrt ihr in unserem Test.

Im Laufe des Spiels müsst ihr viele Entscheidungen treffen. Helft ihr den Menschen und sucht nach einem Heilmittel, oder tötet ihr sie, um euren eigenen Blutdurst zu stillen? Im Laufe des Spiels werdet ihr viele Gespräche führen und so hinter die Geheimnisse der einzelnen Bewohner kommen.

Die große Spielwelt kann frei von euch erkundet werden und verlangt euch auch in den Kämpfen einiges ab.

Was denkt ihr? Spielt ihr Call of Cthulhu oder Vampyr auf der Switch?