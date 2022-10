Horrorspiele für unter 10€: Jetzt Halloween-Angebote im Xbox Store sichern

Neben dem PlayStation Store und dem Nintendo eShop hat zu Halloween auch der Xbox Store eine ganze Reihe von Horrorspielen im Angebot. Für alle, die sich gruseln wollen, ohne dafür viel Geld zu bezahlen, gibt es sogar eine Menge Deals für unter 10€. Dabei handelt es sich zwar größtenteils um schon ältere Titel, diese sind deshalb aber nicht unbedingt weniger wirkungsvoll. Die meisten der Angebote enden allerdings schon am Dienstagvormittag. Hier eine Auswahl:

Natürlich gibt es im Xbox Store gerade auch noch eine Menge weiterer Sonderangebote für Xbox Series und Xbox One. Insgesamt sind rund 500 Spiele reduziert, darunter weitere Horrorspiele wie Resident Evil 2 für 11,99€ und auch andere Spiele für unter 10€ wie zu Beispiel die Witcher 3 GOTY Edition für 9,99€. Auch die meisten dieser Angebote sind aber nur noch bis Dienstagvormittag gültig, ihr habt also nicht mehr lange Zeit. Hier findet ihr die Übersicht:

Xbox Game Pass Ultimate: 1. Monat für 1€

Einige der genannten Spiele wie zum Beispiel The Evil Within 2 und Alien Isolation sind auch im Xbox Game Pass. Den ersten Monat im Xbox Game Pass Ultimate, der auch noch EA Play und Xbox Live Gold enthält, könnt ihr aktuell für nur 1€ bekommen. Wenn ihr die Spiele nicht unbedingt dauerhaft besitzen wollt, seid ihr damit also eventuell besser dran:

Vergesst aber nicht, dass sich das Abo automatisch zum Normalpreis von 12,99€ verlängert, falls ihr nicht rechtzeitig vor Ablauf des Testmonats kündigt.