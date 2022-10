Nintendo Switch: Diese 10 Spiele lehren euch zu Halloween das fürchten

Halloween steht vor der Tür und damit befinden wir uns in der Hauptsaison für Horror und Grusel. Falls auch ihr gerade auf der Suche nach passenden Spielen seid, solltet ihr euch vielleicht mal im Nintendo eShop umsehen, denn hier findet ihr eine große Auswahl an Titeln für Nintendo Switch, die euch in Angst und Schrecken versetzen können. Zehn besonders interessante Spiele, von denen es einige übrigens gerade günstiger gibt, stellen wir euch hier kurz vor:

Amnesia: Collection

Die Amnesia Collection enthält neben Amnesia: The Dark Descent, das mittlerweile als Klassiker des Horror-Genres gilt, auch die Ableger A Machine for Pigs und Justine. In The Dark Descent erwachen wir ohne Erinnerungen in einer mittelalterlichen Burg, in der gefährliche Monster in der Dunkelheit lauern. Wenn wir uns nicht verstecken und die Lichtquellen klug ausnutzen, leben wir nicht lang. In der kurzen Erweiterung Justine spielen wir die Titelheldin, die ebenfalls an Gedächtnisverlust leidet, welcher aber Teil eines von ihr selbst durchgeführten Experiments zu sein scheint. Das vom Studio hinter Dear Esther stammende A Machine for Pigs setzt mehr auf eine düstere Atmosphäre als auf Horror, hat aber trotzdem noch genügend Schrecken zu bieten. Im Nintendo eShop gibt es gerade 90 Prozent Rabatt.

Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers

Priesterin des schwarzen Wassers ist der jüngste Teil der schon seit zwanzig Jahren existierenden Horror-Reihe Project Zero, die außerhalb Europas unter dem Titel Fatal Frame bekannt ist. In der Rolle von drei verschiedene Figuren erkunden wir den geheimnisvollen Hikami-Berg, der die Heimat einer Religion ist, die das Wasser als Gottheit verehrt. Unsere Aufgabe ist es, der blutigen Vergangenheit dieses Ortes auf den Grund zu gehen. Wie üblich in der Reihe spielt dabei die sogenannte Camera Obscura eine große Rolle, die zum Einfangen böser Geister dient. Die Switch-Version des ursprünglich für Wii U erschienenen Spiels bietet Verbesserungen bei Grafik und Steuerung sowie neue Outfits und einen neuen Fotomodus.

Outlast: Bundle of Terror

In Outlast spielen wir einen Journalisten, der den Gerüchten auf den Grund gehen will, dass in einer Nervenheilanstalt seltsame Experimente an Patienten durchgeführt werden. Kaum sind wir dort angekommen, werden wir auch schon von wahnsinnigen Mördern gejagt. Wehren können wir uns gegen diese nicht, wir müssen weglaufen und uns verstecken. Unser einziges Hilfsmittel ist unsere Kamera, durch deren Nachtsichtmodus wir im Dunkeln Gefahren aufspüren können, solange die Batterien noch genug Power haben. Das Bundle of Terror enthält neben dem Hauptspiel auch die Erweiterung Whistleblower, in der wir in die Nervenheilanstalt zurückkehren, diesmal aber in der Rolle eines Angestellten, der geheime Informationen an die Presse weitergeben will.

Alan Wake: Remastered

Vor einer Woche und damit rechtzeitig zu Halloween hat es das Remaster von Alan Wake auf Nintendo Switch geschafft. In dem berühmten Mystery-Spiel aus dem Hause Remedy (Max Payne, Control) schlüpfen wir in die Rolle eines erfolgreichen Horrorschriftstellers. Um seine Schaffenskrise zu überwinden, zieht dieser sich mit seiner Frau in ein einsames Haus in dem abgelegenen Ort Bright Falls zurück. Schon bald verschwindet seine Frau jedoch und Alan wird von schattenhaften Wesen angegriffen, die man nur mithilfe von Licht bekämpfen kann. Die Neuauflage enthält neben technischen Verbesserungen auch die Erweiterungen The Signal und The Writer. Im Nintendo eShop spart ihr noch bis zum 9. November 20 Prozent.

Little Nightmares II

Das Adventure Little Nightmares 2 fasziniert wie schon der Vorgänger nicht zuletzt durch seinen schaurig schönen Grafikstil, der effektvoll Niedlichkeit mit Grusel verbindet. Wir begleiten zwei Kinder auf ihrem Weg zu einem Turm, der die Ursache dafür sein soll, dass sich die Stadt um sie herum in einen Albtraum voller Monster verwandelt hat. Im Vergleich zum ersten Teil sind die Levels deutlich abwechslungsreicher: In den fünf verschiedenen Kapiteln werden wir unter anderem in einen finsteren Wald und in ein gruseliges, von seltsamen Puppen bevölkertes Krankenhaus geschickt. Das Gameplay besteht nach wie vor aus Schleichen, Platforming und kleinen Rätseln, hin und wieder können wir uns diesmal auch mit Waffengewalt gegen Feinde wehren.

Resident Evil 4

Resident Evil 4 gilt nach wie vor als einer der besten Teile der berühmten Survival-Horror-Reihe, im Nintendo eShop bekommt ihr den Klassiker aktuell zum halben Preis und somit für 9,99€. Zu einem Meilenstein für die Serie wurde er nicht nur dadurch, dass er zum ersten Mal auf die Schulterperspektive statt auf fixierte Blickwinkel setzte. Auch das frische und sehr atmosphärisch umgesetzte Szenario trug viel zum Erfolg bei: Der aus Resident Evil 2 bekannte Leon S. Kennedy wird in ein spanisches Dorf geschickt, um die Tochter des Präsidenten aus der Gewalt einer gefährlichen Sekte zu befreien. Dabei bekommt er es allerdings schnell mit den seltsamen Dorfbewohnern und noch mit weit größeren und gefährlicheren Schrecken zu tun.

Alien: Isolation

Alien: Isolation ist insbesondere für die Fans des ersten Films von 1979 ein Muss. Zum einen imitiert das Horrorspiel fast perfekt den Look der Raumstation, die wir bis ins kleinste Detail erkunden und dabei viele Anspielungen auf den Film entdecken können. Zum anderen sorgt das sich glaubwürdig und schwer berechenbar verhaltende Alien für jede Menge Spannung und Schreckmomente. Wenn wir überleben wollen, müssen wir das Monster im Laufe der 15 bis 20 Stunden Spielzeit besser kennenlernen, um zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, was wir uns erlauben können und welche Verhaltensweisen sofort zum Tod führen. Bis zum 31. Oktober gibt es im Nintendo eShop 25 Prozent Rabatt.

INSIDE

In INSIDE spielen wir einen kleinen Jungen, der sich auf der Flucht vor einem totalitären Regime durch die finsteren Straßen und Gebäude einer Großstadt bewegt. Dieses Regime versucht, den Bewohnern eine Gehirnwäsche zu verpassen, und führt andere bizarre Experimente durch, von denen wir erst nach und nach erfahren. Die Geschichte wird ganz ohne Worte allein durch die eindrücklichen Bilder erzählt. Wie beim vom selben Studio stammenden Limbo trägt der düstere, schwarz-weiße Grafikstil viel zur bedrückenden Atmosphäre bei. Das Gameplay besteht aus Platforming und kleinen Rätseln, ist aber trotz einiger kreativer Ideen eher nebensächlich. Das Erlebnis steht hier klar im Vordergrund und ist wichtiger als die spielerische Herausforderung.

Five Nights at Freddy’s

In Five Nights at Freddy’s übernehmt ihr die Nachtwache bei Freddy’s Pizza, einem großen Restaurant, das mit seinen Robotern im Stofftier-Look vor allem auf eine junge Kundschaft abzielt. Nachts entwickeln die Roboter jedoch ein gefährliches Eigenleben. Über die Kameras müsst ihr im Security-Raum beobachten, wie sie sich euch Stück für Stück nähern. Falls ihr nicht im richtigen Moment Gegenmaßnahmen ergreift, erwischen euch die gruseligen Plüschtiere. Aufgrund seines Verzichts auf explizite Gewaltdarstellung gilt Five Nights at Freddy’s übrigens als vergleichsweise kinderfreundliches Horrorspiel. Die Jump Scares sind aber dennoch nichts für schwache Nerven und könnten durchaus für den einen oder anderen Albtraum sorgen.

Luigi’s Mansion 3

Zugegeben, so richtigen Horror bekommt man in Luigi’s Mansion 3 nicht, aber die Geisterjagd in einem Spukhotel baut eine wohlige Gruselatmosphäre auf, die im Gegensatz zu vielen anderen Spielen auf dieser Liste auch ein für jüngere Spieler*innen geeignetes Halloween-Erlebnis liefert. Mario, Peach und die Toads wurden während des gemeinsamen Urlaubs in eine übernatürliche Falle gelockt und in Gemälde des Hotels eingesperrt. Daraufhin muss Luigi zur Rettung eilen und mit einer Art Geisterstaubsauger den Kampf gegen die Gespenster und ihren König aufnehmen. Die Kampagne lässt sich allein oder zu zweit im Koop spielen. Daneben gibt es verschiedene Multiplayer-Modi, in denen man sowohl lokal als auch online in Teams gegeneinander antreten kann.