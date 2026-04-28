Hot Wheels-Fan entdeckt in der Sammlung seines Vaters einen wirklich absurden Produktionsfehler: in der Packung fehlt fast das ganze Auto

Die Verpackung sieht aus wie ein schlechter Witz (Bildquelle: Reddit).

LEGO, Pokémonkarten oder Überraschungseier-Figuren: Die Spielzeuge unserer Kindheit werden heute immer noch enthusiastisch gesammelt und wechseln nicht selten für beachtliche Summen die Hand. So sieht es auch bei Hot Wheels aus. Wer die richtigen kleinen Flitzer noch zu Hause hat, kann gutes Geld machen. In der Kollektion dieses Sammlers steckt aber vor allem eine echte Kuriosität.

Hot Wheels-Fans diskutieren über Packung, in der kaum was vom Auto drin ist

Ein Reddit-User fragt: "Kann ich mehr Infos dazu bekommen? Also mein Vater hat das in seiner Sammlung gefunden und sich gefragt, ob das ein gängiges Problem mit dem Set war." Zu sehen sind gleich mehrere Fotos von einer eingeschweißten Packung des 2008 First Edition Ratbombs, in der sich nur ein kleiner Teil des Autos befindet. Der Rest fehlt komplett.

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Autoplay

Anbei ist außerdem ein Vergleichsbild, wie es eigentlich aussehen soll. Ein Angebot zeigt das komplette Auto in seiner Packung. Zudem fällt ein weiterer Unterschied auf: Im Angebotsbild befindet sich der Wagen andersherum in der Verpackung als das Teil in der Sammlung des Vaters.

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Natürlich werden gleich ein paar Witze darüber gemacht, wo Autos besser nicht geparkt werden sollten. Ein wenig erinnert das Bild auch an Teile von Fahrrädern, die bei einem Diebstahl mitsamt des Schlosses zurückgelassen werden.

Gleichzeitig bricht aber auch eine heiße Diskussion in der Community los. Chandracorp schreibt beispielsweise: "Ratbomb. Ich habe dieses Auto. Aber ich habe noch nie einen Fehler wie diesen gesehen, bei dem die Hälfte des Autos fehlt."

Der User, der die Bilder gepostet hat, antwortet darauf: "Es gab einen Fall, bei dem etwas wie das bei einem anderen Set passiert ist, das ich vor einer Zeit hatte, ich weiß nicht mehr welches Auto, aber ich habe es mir geholt, weil ich es mochte, dass nicht alles da war."

Zestyclos_Essay7255 ist sicher: "Das ist ein Produktionsfehler." Lucas_214 befindet ebenfalls: "Sieht so aus, als hättest du einen ziemlich absurden Fehler gefunden." Daraufhin verrät der Fan, mit dem Vater früher eine Zeitlang spezielle nach solchen Dingen Ausschau gehalten habe.

Rare_Peak_4419 merkt an, dass Produktionsfehler einiges wert sein können, was sich auch bei anderen begehrten Sammlerprodukten durchaus schon bewiesen hat.

Daneben entsteht aber auch eine Diskussion darüber, ob die Verpackung möglicherweise geöffnet und wieder verschlossen worden sein könnte. Während der Fan, der die Bilder gepostet hat, sicher ist, dass dies hier nicht der Fall ist, behaupten einige Community-Mitglieder, das sei möglich, ohne jegliche Spuren zu hinterlassen.

Zudem merken Personen an, dass die Verpackung auf dem einen Bild ein wenig verdächtig aussehe und warnen davor, als Sammler*in Stücke mit angeblichen Produktionsfehlern zu kaufen.

Was hier tatsächlich Sache ist, ist schwer zu sagen. Einige Fans halten es aber durchaus für möglich, dass es sich hier um etwas handelt, das in der Qualitätskontrolle durchgerutscht ist. In der Regel werden Produkte in Fabriken unter anderem gewogen und bei Abweichungen direkt aussortiert. Fehler können aber natürlich trotzdem immer passieren.

Nun, zumindest hat der User hier ein witziges Stück und einen guten Gesprächsstarter mit allen Gleichgesinnten und eine Person meldet in den Kommentaren auch direkt Interesse an einem Kauf an.

Was sagt ihr dazu? Habt ihr etwas Ähnliches auch schon mal erlebt? Egal, ob mit Hot Wheels oder anderem eingeschweißtem Spielzeug.