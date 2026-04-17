Hot Wheels Glückspilz kauft Kiste für schlappe 21 Euro auf Flohmarkt - Findet darin 690 Hot Wheels und das ganze Paket ist wohl mindestens 700 Euro wert

Über diesen Flohmarkt-Schatz dürfte sich ein Hot Wheels-Fan besonders freuen (Foto: Reddit/u/Darkcomer96).

Spielzeuge aus den 90ern und früheren 2000ern können heute viel Geld wert sein, und das ist nicht allen Menschen klar. Viele wollen altes Zeug verständlicherweise einfach nur loswerden und bieten es günstig auf dem Flohmarkt oder auf Verkaufsplattformen wie Kleinanzeigen oder dem Facebook-Marketplace an.



Wer Glück hat, kann dort also echte Schnäppchen finden, so zum Beispiel ein Reddit-User, der eine ganze Kiste voller Hot Wheels günstig erstehen konnte – und der Inhalt ist deutlich mehr wert als das, was er dafür auf den Tisch legte.

Eine Kiste voller Kindheitschätze

41:55 Neue Spiele im April - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Autoplay

User Darkcomer96 berichtete vor einigen Monaten im HotWheels-Subreddit, dass er eine Kiste mit "circa 690" Hot Wheels-Spielzeugautos auf dem Flohmarkt ergattern konnte. Und zwar für gerade einmal 25 US-Dollar, also umgerechnet circa 21 Euro.

Für echte Flohmarkt-Schnäppchen-Jäger*innen mögen 21 Euro im ersten Moment vielleicht sogar viel klingen, tatsächlich aber befinden sich Autos in der Box, die sich als echte Schätze entpuppen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Einziger Wermutstropfen: Die Autos befinden sich lose in der Box. Mit Originalverpackung würde der Hot Wheels-Sammler deutlich mehr dafür bekommen.

In der Kommentarsektion unter dem oben eingebetteten Reddit-Post wird beispielsweise auf den Hot Wheels Nissan Skyline GT-R (R34) Zamac hingewiesen, der sich glücklicherweise in der Kiste des Flohmarkt-Shoppers befindet, allerdings eben nur lose. Originalverpackt wird dieses Modell auf Kleinanzeigen beispielsweise für 60 Euro angeboten. Auf eBay ging der GT-R (R34) samt Box sogar schon mehrfach für 40 bis 60 Euro weg.

Gebrauchte und lose Hot Wheels-Flitzer wechseln einzeln in der Regel für 1 bis 5 Euro den Besitzer/die Besitzerin. Besondere Vintage-Modelle bringen ohne Originalverpackung aber auch gerne mal knapp 50 Euro ein, so zum Beispiel dieser Redline Hot Heap (1968).

Würde sich Darkcomer96 also die Mühe machen und jedes seiner circa 690 Hot Wheels-Autos einzeln verkaufen, würde er also höchstwahrscheinlich mit einem deutlichen Plus nach Hause gehen. Selbst wenn er jedes Auto für einen Euro verkaufen würde, würden am Ende 690 Euro in seiner Tasche landen.

Ob der Sammler das am Ende aber auch macht, ist natürlich eine ganz andere Frage. Manchmal ist behalten und bewundern ja auch schön.

Habt ihr auch noch alte Hot Wheels bei euch zu Hause oder im Elternhaus herumliegen und überlegt euch nun, diese zu verkaufen?