Sammler verkauft Hot Wheels-Schaukasten auf eBay und bekommt Foto vom Käufer zurück - Er war das Kind, das auf dem Case abgebildet ist

Als Kind stand er Modell für die Verpackung, heute kauft er sich sein eigenes Exemplar.

Jonas Herrmann
20.04.2026 | 19:12 Uhr

Über 40 Jahre später ist er noch immer Hot Wheels-Fan. (Bild: OFFRIMITS auf Reddit) Über 40 Jahre später ist er noch immer Hot Wheels-Fan. (Bild: OFFRIMITS auf Reddit)

Als ein Hot Wheels-Fan einen alten Schaukasten für Modellautos aus den 1980er-Jahren verkauft hat, hat er sicher nicht damit gerechnet, dass er hinterher ein Foto vom Käufer bekommen würde. Bei dem handelt es sich aber tatsächlich um den Jungen, der auf der Verpackung zu sehen war.

Showcase nach über 40 Jahren zurückgekauft

Hot Wheels ist eine Spielzeugmarke von Mattel, die auf eine lange Geschichte zurückblickt. Schon seit 1968 gibt es die kleinen Modellautos und bis heute erfreuen sie sich großer Beliebtheit bei kleinen und großen Sammler*innen.

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Zu denen gehört auch ein Freund des Reddit-Users "OFFRIMITS", wie dieser in einem Post schreibt. Auf eBay hat der Fan einen alten Schaukasten für insgesamt 16 Spielzeugautos verkauft. Das Case stammt offenbar aus den frühen 1980er-Jahren.

Kurz darauf bekam er ein Foto des Käufers zurück. Dabei handelte es sich tatsächlich um den Mann, der als Kind auf der Verpackung für das exakt gleiche Case zu sehen war. Im Post sind die beiden Bilder zu sehen:

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Besonders cool ist zudem, dass der Käufer auch noch alle Hot Wheels, die damals auf der Verpackung abgebildet waren, in der richtigen Farbe gesammelt hat, sodass der Schaukasten wirklich genauso aussieht wie auf der Packung. Beim Case selbst waren keine Autos enthalten.

In den Kommentaren freuen sich die User über diesen lustigen Zufall. Einer schreibt etwa, dass er wegen genau solcher Geschichten auf Reddit unterwegs ist. Andere stimmen erfreut zu.

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Weitere Infos zu dem Käufer gibt es allerdings nicht. Ob er selbst begeisterter Sammler ist oder einfach nach mehr als 40 Jahren einen Teil seiner Kindheit wiederentdecken wollte, bleibt also ungeklärt. Eine tolle Geschichte ist es aber in jedem Fall.

Habt ihr damals auch mit den flotten Karren gespielt oder sammelt ihr vielleicht heute noch Hot Wheels? Was ist oder war das beste Stück eurer Sammlung?

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