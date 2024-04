8 Farming-Games für je 2,33 Euro! Stardew Valley-Fans sollten sich dieses Cozy-Bundle nicht entgehen lassen

Das bestbewertete Spiel dreht sich um Katzen.

Solltet ihr auf der Suche nach günstigem Spielefutter sein und Titel wie Stardew Valley lieben, könnte dieses Bundle genau das Richtige für euch sein. Humble Bundle bietet nämlich gerade ein Spielepaket aus acht Titeln an, für die ihr gerade mal 18,64 Euro bezahlen müsst. Heruntergerechnet sind das nur 2,33 Euro pro Spiel!

Falls ihr mehr Geld ausgeben wollt, ist das ebenso möglich – ihr unterstützt dann die wohltätige Organisation Kiss the Ground, die sich für die Beteiligung an der globalen Regeneration einsetzt. GamePro stellt euch genauer vor, welche Spiele ihr für so wenig Geld bekommt.

Farming-Bundle zum Schnäppchenpreis: Das Highlight hat 99 % positive Steam-Wertungen

Was? „Down the Farm“-Bundle mit 8 Farming-Spielen

160,20 Euro Wie lange gilt das Angebot? Das Angebot gilt noch bis zum 10. Mai 2024 (den genauen Countdown findet ihr auf Humble Bundle)

Das Highlight des Bundle: Cattails

In dem Bundle ist ein Titel mit 99 % positiven Bewertungen auf Steam enthalten. In Cattails: Wildwood Story landet ihr in einer Welt, in der alle NPCs und auch ihr selbst Katzen seid. Ihr führt eure Kolonie in den Wildwood und baut dort eine Stadt auf, die neue Katzen anlocken soll. Es ist sogar Möglichkeit, den Partner oder die Partnerin fürs Leben unter den über 20 Katzen zu finden.

Nebenbei müsst ihr eure Stadt vor nahenden Feinden schützen. Ab und zu spawnen Gegnerwellen von Schattenkatzen, die ihr bezwingen müsst. Es liegt an euch, das Geheimnis hinter ihnen zu lüften und den Angriffen ein Ende zu setzen.

Ihr könnt zudem auf die Jagd gehen und Ressourcen sammeln. Es ist sogar möglich, als Katze Gartenarbeit zu betreiben und Kräuter sowie Obst und Gemüse anzubauen. Den passenden Ankündigungstrailer zum Spiel könnt ihr euch hier ansehen:

2:00 Cattails: Wildwood Story kündigt sich mit Trailer an

Diese Spiele sind noch enthalten

Es gibt noch einige Titel, die ihr euch in dem Bundle nicht entgehen lassen solltet. Die Prozentzahl zeigt dabei an, wie viele positive Bewertungen das Spiel auf Steam hat:

Littlewood (93 %): In Littlewood habt ihr den Dunklen Zauberer besiegt, doch ihr könnt euch nicht mehr dran erinnern, zu welchem Preis. Das Stadtdesgin lässt sich selbst bestimmen und ihr könnt friedlichen Aktivitäten nachgehen.

(93 %): In Littlewood habt ihr den Dunklen Zauberer besiegt, doch ihr könnt euch nicht mehr dran erinnern, zu welchem Preis. Das Stadtdesgin lässt sich selbst bestimmen und ihr könnt friedlichen Aktivitäten nachgehen. Cornucopia (91 %): Das Besondere an diesem 2,5D-Pixelart-Farming-Simulator ist das innovative Boden- und Düngesystem. Außerdem können euch die Haustiere in Kämpfen unterstützen.

(91 %): Das Besondere an diesem 2,5D-Pixelart-Farming-Simulator ist das innovative Boden- und Düngesystem. Außerdem können euch die Haustiere in Kämpfen unterstützen. Ikonei Island (90 %): In Ikonei Island gestaltet ihr eure eigene Insel. Dabei können bis zu drei Freund*innen im Online-Co-op helfen.

(90 %): In Ikonei Island gestaltet ihr eure eigene Insel. Dabei können bis zu drei Freund*innen im Online-Co-op helfen. No Place Like Home (82 %): In No Place Like Home müsst ihr die Erde wieder bewohnbar machen, indem ihr die Umwelt säubert. So entsteht eure eigene postapokalyptische Farm.

(82 %): In No Place Like Home müsst ihr die Erde wieder bewohnbar machen, indem ihr die Umwelt säubert. So entsteht eure eigene postapokalyptische Farm. Immortal Life (80 %): In Immortal Life nutzt ihr Magie, um den Farming-Alltag zu bewältigen. Es gibt actionreiche Kämpfe und viele NPCs, denen ihr helfen könnt.

(80 %): In Immortal Life nutzt ihr Magie, um den Farming-Alltag zu bewältigen. Es gibt actionreiche Kämpfe und viele NPCs, denen ihr helfen könnt. Everdream Valley (77 %): Bei Everdream Valley erlebt ihr tagsüber den Bauernhofalltag, nachts seid ihr als Hoftiere unterwegs und bewältigt unterschiedliche Minispiele.

(77 %): Bei Everdream Valley erlebt ihr tagsüber den Bauernhofalltag, nachts seid ihr als Hoftiere unterwegs und bewältigt unterschiedliche Minispiele. The Witch of Fern Island (73 %): In diesem Spiel werdet ihr zur Hexe. Mit Tränken, Talismanen und Kunsthandwerk finanziert ihr euer Leben.

Besonders erfreulich: Die meisten der Spiele sind auch auf dem Steam Deck spielbar. Zu Ikonei Island gibt es bislang noch keine Einstufung.

Wenn ihr wollt, könnt ihr sogar noch weniger Geld ausgeben. Dann fallen allerdings einige Spiele aus dem Angebot weg. Überlegt euch vorher, welche Titel euch am meisten gefallen und welches Bundle das richtige für euch wäre.

Auf welches der Spiele freut ihr euch am meisten?