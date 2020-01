Hunt: Showdown - PS4-Spieler dürfen bald auf Jagd gehen

Ihr habt Lust auf Hunt: Showdown aber besitzt nur eine PlayStation 4? Euer langes Warten hat endlich ein Ende, denn die PS4-Version erscheint im Februar.

Endlich auch auf der PlayStation 4 Monster jagen

In einem neuen Blogpost hat der deutsche Entwickler Crytek bekannt gegeben, dass die PS4-Version am 18. Februar erscheint. An diesem Tag kommt das Spiel nicht nur digital sondern auch zum ersten Mal als physische Version für Xbox One und PS4 in den Handel. Um diese Ankündigung zu feiern, hat der Entwickler auch gesagt, was das bald erscheinende Update beinhalten wird.

Version 1.2 kommt mit vielen Neuerungen:

zufällige Dreier-Teams werden ermöglicht

ein erweitertes Tutorial für Fortgeschrittene

neue legendäre Jäger

neue Waffen und Gadgets

technische Verbesserungen sowohl Server- als auch Clientseitig

weitere Bug-Fixes

Cross-Play als zukünftiges Update: Darüber hinaus soll irgendwann auch eine Cross Play-Funktion zwischen Xbox- und PlayStation-Spielern hinzugefügt werden. Weitere Neuerungen für die Zukunft wurden ebenfalls bekanntgegeben:

ein Solo PvE-Modus

Live-Events

individualisierbare Outfits

eine neue Karte

