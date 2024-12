Hunter x Hunter-Fans dürfen sich trotz der Pause auf mindestens 50 Kapitel des Mangas freuen

Gon kann es kaum erwarten, wieder zurück zu sein. (Bild: © Yoshinori Togashi / Shueisha, Madhouse)

Hunter x Hunter ist eine beliebte Manga-Reihe und Anime-Serie, die in den letzten 26 Jahren Kult-Status erreicht und vielen anderen Geschichten wie Naruto, Jujutsu Kaisen, Toriko und Bleach als Inspiration gedient hat. Obwohl die Anime-Serie von Hunter x Hunter inzwischen abgeschlossen ist, wird der Manga immer noch weitergeführt.

Allerdings musste Hunter x Hunter-Schöpfer und Mangaka Yoshihiro Togashi schon oftmals aufgrund seiner Gesundheit den Manga längere Zeit auf Eis legen und auch aktuell befindet er sich in einer Pause auf unbestimmte Zeit. Diesmal gibt es aber eine Besonderheit: Togashi scheint trotz der Pause fleißig weiter an neuen Kapiteln zu arbeiten und Fans können sich nach der Rückkehr des Mangas noch auf mindestens 50 Kapitel freuen!

Yoshihiro Togashi teilt auf seinem offiziellen X-Account die Fortschritte der Manga-Kapitel

In einem öffentlichen Beitrag, den der Mangaka am 16. Dezember 2024 auf X (ehemals Twitter) geteilt hat, spricht er über seine zukünftigen Pläne für den Manga und zeigt dabei eine Manga-Seite mit diversen Figuren. Es könnte sich hierbei um eine Übersicht der zukünftig und aktuell wichtigen Charaktere in der laufenden Succession Contest-Arc handeln:

Der bekannte Shonen Jump-Insider @Sandman_AP und Fan der Serie hat Togashis Beitrag für internationale Fans ins Englische übersetzt. Den Text von Sandman übersetzen wir hier ins Deutsche:

"Ich bin gerade dabei, die Dialoge der Charaktere und den Handlungsverlauf für die nächsten 50 Kapitel von Hunter x Hunter zu überarbeiten, die in Zukunft veröffentlicht werden. Sobald das abgeschlossen ist, werde ich die Arbeit, die ich unterbrochen habe, wieder aufnehmen, z. B. das Einfärben der Manuskripte."

Fans dürfen sich in Zukunft auf mindestens 50 Kapitel freuen

Wie Togashi in seinem Beitrag erwähnt hat, arbeitet der Mangaka im Moment bereits am Handlungsverlauf und den unterschiedlichen Charakteren für die nächsten 50 Kapitel. Es scheint aktuell um das Storyboard zu gehen, da er das Färben der einzelnen Seiten als den Prozess bezeichnet, den er aufgrund seiner Gesundheit unterbrechen musste.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass in den nächsten 50 Kapiteln, die der Mangaka angeteast hat, der sehnlichst erwartete Kampf zwischen den beiden beliebten Charakteren Chrollo und Hisoka stattfinden könnte. Schließlich warten Fans der Reihe schon seit über 8 Jahren auf das Rematch der beiden und auch Togashi selbst hatte zuvor angeteast, dass der Kampf bald weitergehen wird.

Was haltet ihr von Togashis Drang, noch mindestens 50 weitere Kapitel zu veröffentlichen, und wie wird eurer Meinung nach der Kampf zwischen Chrollo und Hisoka ausgehen?