Hyrule Warriors 2 - Prequel zu Zelda: Breath of the Wild jetzt günstig im Angebot

Bei MediaMarkt könnt ihr gerade Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung günstig im Angebot bekommen. Das exklusiv für Nintendo Switch erschienene Actionspiel kostet jetzt nur noch 29,99€ und somit die Hälfte der unverbindlichen Preisempfehlung von 59,99€. Für ein großes Switch-Exclusive ist das auch anderthalb Jahre nach dem Release noch ein günstiger Preis. MediaMarkt macht keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch läuft. Hier findet ihr ihn:

Bei Saturn könnt ihr Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung übrigens ebenfalls für 29,99€ bekommen, dort zahlt ihr aber noch 2,99€ für den Versand, während bei MediaMarkt versandkostenfrei geliefert wird. Natürlich könnt ihr euch auch bei Saturn die Versandkosten sparen, wenn ihr das Spiel zu einem Markt in eurer Nähe liefern lasst und es dort selbst abholt.

Was ist Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung?

Die Vorgeschichte von Breath of the Wild: Wie der Name schon sagt, spielt Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung in der aus der Zelda-Reihe bekannten Welt von Hyrule. Die Handlung setzt 100 Jahre vor den Ereignissen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild in der Zeit ein, in der Ganon und seine Heerscharen das Land zerstören. Die bekannte Geschichte wird dabei um viele interessante Details erweitern. So ziemlich alle wichtigen Charaktere aus Breath of the Wild treten auf. Insgesamt sind 20 Charaktere spielbar, zum Beispiel Link, Zelda, Urbosa und Mipha.

Massenschlachten mit etwas Strategie: Spielerisch gibt es hingegen kaum Parallelen zu Breath of the Wild. Wie beim ersten Hyrule Warriors handelt es sich bei Zeit der Verheerung um ein Musou-Spiel. Ähnlich wie in Dynasty Warriors bekommen wir es also mit riesigen Gegnermassen zu tun, die wir mithilfe spektakulärer Spezialfähigkeiten reihenweise niedermetzelt. Dadurch, dass wir stets mit vier Charakteren in den Kampf ziehen, zwischen denen wir auf Knopfdruck wechseln, kommt nicht nur Abwechslung, sondern auch ein strategisches Element ins Spiel. Charakteren, die wir nicht selbst spielen, können wir nämlich befehlen, sich zu bestimmten Punkten auf dem Schlachtfelt zu bewegen.

Mehr über Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung und seine Stärken und Schwächen erfahrt ihr in unserem ausführlichen Testbericht:

