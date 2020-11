Hyrule Warriors: Die Fundorte der Krogs & ihre Belohnungen

Das Versteckspiel mit den Krogs nimmt kein Ende. Selbst auf dem Schlachtfeld von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung warten die knuffigen Waldgeister brennend darauf, gefunden zu werden. Was die Krogs in der Vorgeschichte zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild verloren haben, wo sich die Nachfahren der Kokiri verstecken und was ihr mit den komisch riechenden Samen anfangen könnt, erfahrt ihr in diesem Guide.

Die (vielen) Kinder des Waldes

Krogs sind die Waldgeister von Hyrule: Die hölzernen Gestalten mit den blattgrünen Masken feierten ihr Debüt bereits in The Legend of Zelda: Wind Waker, auch wenn die Kinder des Waldes damals noch zahlenmäßig überschaubar waren. Seit dem ersten Auftritt auf der GameCube ist die Bevölkerung der verspielten Holzköpfe jedoch drastisch gestiegen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild markierte die Rückkehr der Krogs. In dem offenen Königreich von Hyrule haben sich sage und schreibe 900(!) Waldgeister versteckt. Hartnäckige Sammler dürfen an dieser Stelle beruhigt aufatmen: Vor 100 Jahren waren es bei weitem nicht so viele Holzköpfe. Dennoch warten in Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung zahlreiche Krogs auf ihre Rettung.

Die Belohnungen der Waldgeister

Die Holzköpfe belohnen euch mit Krog-Samen: In der Postapokalypse von Breath of the Wild konnte Link die komisch riechenden Samen bei dem Musikanten Maronus abgeben, um seine Waffen-, Schild- oder Bogentasche zu verbessern. In Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung erfüllen diese besonderen Materialien einen ähnlichen Zweck.

Krog-Samen sind eine kostbare Ressource: Mit den Geschenken der Waldgeister könnt ihr spezielle Aufträge abschließen und zusätzliche Inventar-Plätze freischalten. Diese Nebenmissionen tragen das Zeichen von Maronus' Rasseln und schmücken den Wald der Krogs. Apropos Maronus: Hyrule Warriors macht den musikalischen Krog zu einem spielbaren Charakter, aber der große Holzkopf benötigt Krog-Samen, um stärker zu werden.

Die Verstecke der Krogs

Die Schlupfwinkel der Waldgeister haben sich nicht verändert. Seit 100 Jahren verstecken sich die Krogs an denselben Orten. Wer bereits in der Postapokalypse nach den Waldgeistern gesucht hat, wird dieselben Hinweise auch zur Zeit der Verheerung problemlos deuten können.

Diese Anhaltspunkte führen euch zu den Krogs:

große Holzkisten

gelbe Blumen

rote Windrädchen

Baumstümpfe

schwebende Ballons

leuchtende Böden

Hilfreiche Hinweise

Die Krogs verstecken sich ausschließlich in den 20 Hauptmissionen: Die eigentliche Suche nach den Holzköpfen findet also nur auf den Schlachtfeldern der Kampagne statt. Optionale Missionen bleiben aber nach wie vor relevant. Beim Abschluss einiger Nebenaufgaben werdet ihr nämlich direkt mit den kostbaren Krog-Samen belohnt.

"Ein exzentrischer Krog" hilft euch bei der Suche nach den Samen: Bei dem Titel handelt es sich um eine Nebenmission, die ihr im späteren Verlauf der Kampagne freischalten könnt. Die optionale Aufgabe befindet sich auf dem Vergessenen Plateau von Hyrule. Wer den Auftrag abschließt, kann zusätzliche Schlacht-Infos einsehen und die genaue Anzahl an Krogs pro Hauptmission in Erfahrung bringen.

Alle Krogs der Kampagne

Achtung für die folgende Liste gilt eine Spoiler-Warnung.

Kapitel 1 - Schlacht auf der Ebene von Hyrule: 7 Krogs

- Schlacht auf der Ebene von Hyrule: 7 Krogs Kapitel 1 - Zum Königlichen Institut: 6 Krogs

- Zum Königlichen Institut: 6 Krogs Kapitel 2 - Mipha, Prinzessin der Zora: 4 Krogs

Mipha, Prinzessin der Zora: 4 Krogs Kapitel 2 - Daruk, Held der Goronen: 8 Krogs

Daruk, Held der Goronen: 8 Krogs Kapitel 2 - Revali, Krieger der Orni: 8 Krogs

Revali, Krieger der Orni: 8 Krogs Kapitel 2 - Urbosa, Königin der Gerudo: 9 Krogs

Urbosa, Königin der Gerudo: 9 Krogs Kapitel 2 - Angriff der Yiga-Bande: 8 Krogs

Angriff der Yiga-Bande: 8 Krogs Kapitel 3 - Befreiung des Waldes der Krogs: 10 Krogs

Befreiung des Waldes der Krogs: 10 Krogs Kapitel 3 - Rückkehr zu Schloss Hyrule: 3 Krogs

Rückkehr zu Schloss Hyrule: 3 Krogs Kapitel 4 - Rückeroberung von Akkala: 5 Krogs

Rückeroberung von Akkala: 5 Krogs Kapitel 4 - Jagd auf die Yiga-Bande: 8 Krogs

- Jagd auf die Yiga-Bande: 8 Krogs Kapitel 4 - Die Quelle des Mutes: 5 Krogs

- Die Quelle des Mutes: 5 Krogs Kapitel 5 - Flucht von Schloss Hyrule: 7 Krogs

Flucht von Schloss Hyrule: 7 Krogs Kapitel 5 - Schlacht um Ost-Hyrule: 3 Krogs

Schlacht um Ost-Hyrule: 3 Krogs Kapitel 5 - Schlacht um West-Hyrule: 5 Krogs

Schlacht um West-Hyrule: 5 Krogs Kapitel 6 - Kampf um die Akkala-Festung: 6 Krogs

- Kampf um die Akkala-Festung: 6 Krogs Kapitel 6 - Kampf um die Hateno-Festung: 4 Krogs

- Kampf um die Hateno-Festung: 4 Krogs Kapitel 7 - Das Vergessene Plateau: 7 Krogs

Das Vergessene Plateau: 7 Krogs Kapitel 7 - Rückeroberung Hyrules: 6 Krogs

Rückeroberung Hyrules: 6 Krogs Kapitel 7 - Versiegelung der Verheerung: 3 Krogs

Weitere Tricks und Hilfen zum Spiel fassen wir für euch in unseren Einsteigertipps zusammen:

0 1 Mehr zum Thema Hyrule Warriors: 12 Tipps, die euch die Schlacht gegen Ganon erleichtern

Habt ihr schon alle Krogs gefunden in Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung?