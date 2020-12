Wer die Kampagne in Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung erledigt und die Credits zu sehen bekommen hat, ist noch lange nicht am Ende. Wer mit Link und den anderen weiter in Hyrule etwas erleben will, kann das in weitere Herausforderungen tun und dadurch auch ein geheimes Ende freischalten. Wie das geht, erfahrt ihr - nicht ganz spoilerfrei - hier.

Geheimes Ende erfordert viel Aufwand

Neben möglichen Spoilern noch eine weitere Warnung vorweg: Wer das geheime Ende mit neuer Zwischensequenz und Credits erspielen will, muss bereit sein, viele weitere Stunden in Hyrule Warriors zu versenken.

Ist das kein Problem, müssen wir zwei grundlegende Dinge erledigen, um das geheime Ende freizuschalten:

1. Schließt die Kampagne ab

Zu der Geschichte brauchen wir vermutlich nicht viel sagen. Ihr erledigt die 20 Story-Missionen und seht das normale Ende samt Credits. Danach werden neue Inhalte im Spiel freigeschaltet, die auch mit dem kleinen Wächter Terako zu tun haben.

2. Schaltet Terako frei

Habt ihr die Kampagne beendet und seid nach den Credits wieder im Spiel, taucht auf der Karte die Hyrule-Mission "Wir wollen Terako zurück" auf. Nun ist es unsere Aufgabe 50 Terako-Teile zu sammeln, um den kleinen Kerl wieder zu repaieren. Die Teile erhalten wir, wenn wir verschiedene Hyrule-Missionen und Herausforderungen abschließen. Haben wir alle Teile beisammen, können wir Terako reparieren und reaktivieren. Dadurch wird er nicht nur spielbar, sondern schaltet auch das geheime Ende frei.

Wie ihr die anderen spielbaren Charaktere in Hyrule Warrior freischaltet, haben wir für euch in einem extra Guide zusammengefasst:

Werdet bzw. habt ihr das geheime Ende in Hyrule Warriors erspielt? Lohnt sich eurer (spoilerfreien) Meinung nach der Aufwand?