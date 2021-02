Zelda: Zeit der Verheerung bekommt dicken DLC mit neuen Charakteren

Alle, die sehnsüchtig auf das Sequel zu Zelda: Breath of the Wild warten, können sich die Zeit (der Verheerung) bis dahin gut mit dem Prequel Hyrule Warriors: Age of Calamity vertreiben. Bald geht das sogar noch besser: Der Ableger mit den BotW-Figuren soll einen umfangreichen DLC-Pass erhalten, der das Spiel nochmal um jede Menge neue Waffen, Herausforderungen, Charaktere und Levels erweitert. Der erste Teil kommt im Sommer, das zweite große Update folgt dann im Herbst.

Nintendo Direct enthüllt großen Erweiterungs-Pass für Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung

Das gab es zu sehen: Gestern Abend oder Nacht um 23 Uhr wurde die erste richtige Nintendo Direct seit einer gefühlten Ewigkeit abgehalten. Zum Zelda BotW-Sequel gab es leider nur eine Versicherung, dass die Entwicklung vorangeht. Was alles angekündigt und gezeigt wurde, findet ihr hier in der großen Gamepro-Übersicht.

Zeit der Verheerung-DLC: Für Zelda-Fans gab es aber trotzdem jede Menge Highlights. Skyward Sword HD wurde für die Nintendo Switch angekündigt und das neue Hyrule Warriors-Spiel bekommt jede Menge zusätzliche Inhalte in Form eines Erweiterungs-Passes. Der gliedert sich in zwei große DLCs und führt unter anderem neue Charaktere ein.

Hier könnt ihr euch den kurzen Teaser anschauen:

Die neuen Charaktere oder Stages waren darin leider nicht zu sehen, aber auf der offiziellen Webseite gibt es weitere Details dazu, was genau uns bei dem Expansion Pass zu Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung erwartet. Das sind die kommenden Inhalte, die aufgelistet werden.

Wann kommen die DLCs? Es gibt zwei sogenannte Wellen, die zu unterschiedlichen Zeiten veröffentlicht werden sollen. Der erste DLC-Part des Erweiterungspasses zu Hyrule Warriors ist für Juni 2021 geplant und der zweite DLC peilt den November an.

Erster DLC: Juni

Zweiter DLC: November

Das steckt drin: Beide DLCs bringen ein erweitertes Roster, also offenbar zusätzliche spielbare Charaktere, die wir bisher noch nicht steuern konnten. Ansonsten bietet der DLC-Pass noch das Folgende.

1. DLC:

Erweitertes Roster

Neu hinzugefügte Waffen-Typen

Neue Herausforderungen im königlichen Institut

Zusätzliche, herausfordernde Feinde

2. DLC:

Neue Charakter-Episoden

Neu hinzugefügte Levels

Erweitertes Roster

Zusätzliche Kampffähigkeiten für bestehende Charaktere

Vorbestellungs-Boni: Zusätzlich winken auch noch Vorbesteller-Boni, wenn ihr den Erweiterungspass vorbestellt, was ihr im Nintendo eShop tun könnt. Dann bekommt ihr eine zusätzliche Waffe und ein neues Kostüm für Link im Spiel.

Was könnte das bedeuten? Fans (ich) spekulieren, dass die zusätzlichen Charaktere, die bei Hyrule Warriors dazu kommen sollen, eventuell aus anderen, neu veröffentlichten Zelda-Titeln stammen. Der erste DLC könnte Figuren aus Skyward Sword HD implementieren, was zeitlich allerdings nicht ganz hinkommt. Der erste DLC soll im Juni erscheinen und Skyward Sword im Juli.

Wenn wir diese wilde Theorie weiterspinnen, könnte das bedeuten, dass im November noch ein Zelda-Spiel erscheint, dessen Charaktere dann auch in Zeit der Verheerung spielbar werden. Zugegeben, dass das BotW-Sequel noch dieses Jahr veröffentlicht wird, klingt unwahrscheinlich, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

Auf welche neuen Charaktere, Waffentypen und Feinde hofft ihr?