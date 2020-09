Nintendo hat mit Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung ein vollwertiges Prequel zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild angekündigt. Das Spiel erscheint sogar noch in diesem Jahr am 20. November 2020. Zelda-Fans können sich also auf einen neuen Hyrule Warriors-Ableger freuen.



Darum geht's: In Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung erlebt ihr den Untergang von Hyrule, den ihr aus Breath of the Wild kennt. 100 Jahre bevor Link aus seinem Schlaf erwacht, wütet die große Verheerung Ganon über das Land und nimmt es mit seinen Truppen ein. Folgende Charaktere könnt ihr dabei spielen.

Link

Zelda

Mipha

Daruk

Urbosa

Revali

Noch mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserem Artikel zur Ankündigung von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung.

