'Wir sind dazu bestimmt, etwas gemeinsam zu machen': Idris Elba reagiert begeistert auf Keanu Reeves als Shadow in Sonic 3

Sonic the Hedgehog 3 trumpft mit Sonic, Knuckles, Shadow und Tails auf.

Im dritten Sonic the Hedgehog-Kinofilm bekommt es der schnellste Igel der Welt mit seinem düsteren Gegenstück Shadow zu tun. Der wird im englischsprachigen Original offenbar von Keanu Reeves gesprochen, was bei seinem Kollegen Idris Elba für große Begeisterung sorgt. Dieser ist nämlich ebenfalls bei dem Film mit von der Partie und riesiger Fan des Cyberpunk 2077-Kollegen.

Sonic the Hedgehog 3 hat Idris Elba und Keanu Reeves mit Cyberpunk 2077 gemeinsam

Darum geht's: Der erste neuere Sonic-Film von 2020 war ein so großer Erfolg, dass nur zwei Jahre später ein Sequel kam und jetzt bald ein dritter Teil erscheint. Dieses Mal bekommt Sonic es aber nicht nur mit Dr. Robotnik zu tun, der von Jim Carrey gespielt wird. Nein, in Sonic the Hedgehog 3 tritt jetzt auch die böse Schatten-Version von Sonic namens Shadow in Erscheinung.

Apropos Shadow:

Die Sprecherrollen im Original können sich sehen, pardon, hören lassen: Immerhin bekommen wir es hier mit Idris Elba zu tun, der Knuckles spricht, oder zum Beispiel auch mit der aus Breaking Bad bekannten Krysten Ritter. Neu hinzu kommt laut THR und Variety jetzt außerdem der allseits beliebte John Wick-Darsteller Keanu Reeves.

Das wurde zwar noch nicht offiziell bestätigt, scheint aber schon fest zu stehen und Hand und Fuß zu haben. Die frohe Kunde ist mittlerweile auch schon bis zu Idris Elba vorgedrungen, der gegenüber IGN seine Freude darüber ausdrückt.

"Naja, Gerüchte besagen, dass wir bald wieder den Bildschirm teilen, aber wer weiß? Ich bin ein großer Fan von ihm und ich habe gehört, dass er ein Fan von mir ist und wir sind dazu bestimmt, etwas zusammen zu machen."

War da nicht schon mal was? Na klar: Sowohl Idris Elba als auch Keanu Reeves sind in Cyberpunk 2077 zu sehen und zu hören. Aber während Keanu Reeves in der Story des Haupt-Spiels eine wichtige Rolle einnimmt, kam Idris Elbas Figur erst mit der Phantom Liberty-Erweiterung dazu. Es könnte also gut sein – und klingt hier auch so – als seien sich die beiden nicht begegnet, während sie an CDPRs RPG gearbeitet haben.

Das könnte auch bei Sonic 3 ähnlich ablaufen beziehungsweise abgelaufen sein. Wenn beide Schauspieler jeweils nur eine animierte Figur sprechen, stehen die Chancen gut, dass sie völlig unabhängig voneinander in der Aufnahme-Kabine standen, um ihre Zeilen einzusprechen.

Aber wenn sie wirklich dazu bestimmt sind, sehen wir die beiden Stars ja vielleicht doch nochmal so richtig nebeneinander in einem anderen Film.

Habt ihr Bock auf Sonic 3 und wie fandet ihr die beiden anderen Teile? Interessieren euch die Original-Sprecher überhaupt?