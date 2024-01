Indiana Jones und der Große Kreis: Alle Infos zu Release, Plattformen und mehr des Action-Adventures

Alle bekannten Infos zu Indiana Jones and the Great Circle.

Schon länger war bekannt, dass ein neues Indiana Jones-Spiel in Arbeit ist, jetzt wurde das Singleplayer-Action-Adventure der Wolfenstein: the New Order-Macher*innen MachineGames aber auch endlich enthüllt – und erscheint sogar noch in diesem Jahr. Wir fassen alle bekannten Infos zusammen.

Hier könnt ihr zu allen wichtigen Punkten springen:

Release: Wann erscheint Indiana Jones und der große Kreis?

Bei der Gameplay-Enthüllung wurde auch direkt ein Release-Zeitraum angekündigt: Das Spiel soll nämlich noch 2024 erscheinen. Ein konkretes Datum gibt es bislang allerdings noch nicht.

Für welche Plattformen erscheint Indiana Jones und der große Kreis?

Indiana Jones und der große Kreis wurde für Xbox Series X/S und PC bestätigt. Eine PlayStation-Version wird es demnach nicht geben. Das ist auch nicht verwunderlich, immerhin gehört Entwickler MachineGames zum Xbox-Studio Bethesda. Executive Producer beim Projekt ist Todd Howard.

Kommt Indiana Jones und der große Kreis in den Game Pass? Ja, ein Release für den Game Pass wurde bereits bestätigt, ihr könnt das Spiel direkt zum Release mit dem Abo zocken.

Story: Worum geht es in Indiana Jones und der große Kreis?

3:06 Indiana Jones-Spiel für Xbox wird First-Person und macht in ersten Gameplay-Szenen Lust auf mehr

Im ersten Trailer zum Spiel gab es auch schon ein wenig zur Story zu sehen. Die Geschichte ist im Jahr 1937 angesiedelt und spielt zwischen den Ereignissen von "Jäger des verlorenen Schatzes" und "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug".

Wir schlüpfen natürlich in die Haut des titelgebenden Archäologen und müssen finstere Kräfte angeführt von Bösewicht Emmerich Voss aufhalten, die überall auf der Welt nach dem Schlüssel zu einer uralten Macht suchen, die mit dem namensgebenden großen Kreis zu tun hat. Die Reporterin Gina steht im dabei zur Seite.

Spielt Harrison Ford Indiana Jones im Spiel? Nein. Der Charakter ist zwar nach einem jungen Harrison Ford modelliert, allerdings wird die Figur im Spiel im englischen von Synchronsprecher Troy Baker (unter anderem bekannt als Joel aus The Last of Us) gesprochen.

Gameplay: So soll sich Indiana Jones und der große Kreis spielen

Das Spiel soll eine Mischung aus Story, Erkundung und actiongeladenen Szenen bieten. Die Erkundungspassagen schicken uns dabei etwa in alte Ruinen a la Uncharted oder Tomb Raider, wo wir Rätsel lösen müssen – während einige davon zur Hauptstory gehören, sind viele aber auch optional.

Eines von Indys wichtigsten Werkzeugen ist dabei seine berühmte Peitsche. Mit der kann er sich etwa über Abgründe schwingen oder Seilzüge entlangrutschen. Aber auch in Kampf- und Schleichpassagen ist sie nützlich: So kann er damit Wachen ablenken, damit sie ihn nicht entdecken oder Feinde direkt angreifen.

Neben der Peitsche könnt ihr euch auch mit Schusswaffen oder der bloßen Faust zur Wehr setzen. Auch Werkzeuge wie ein Hammer oder eine Schaufel sind als improvisierte Fernkampfwaffe zu sehen.

Daneben wird es wohl auch cinematische Action-Szenen geben. Im Gameplay-Video erhaschen wir etwa schon einen kurzen Blick auf eine Sequenz, wo wir auf ein anderes Flugzeug in der Luft schießen und dann zu ihm rüberspringen.

Hier könnt ihr euch die komplette Präsentation anschauen:

13:33 Indiana Jones and the Great Circle: Die kompletten 14 Minuten aus der Developer Direct

Ist Indiana Jones und der große Kreis First-Person?

Ja ... und nein. Während des Gameplays seid ihr nämlich fast komplett in der First Person-Perspektive unterwegs. Für Zwischensequenzen und bestimmte Erkundungsmomente, etwa wenn Indy eine Abwasserrinne hochklettert, wechselt dass Spiel dagegen in eine Außenperspektive.