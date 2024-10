Indiana Jones und der Große Kreis: Ist die deutsche Version geschnitten? Das sagt Bethesda

Kommt Indy uncut auf Xbox Series und PC? Wir haben für euch bei Bethesda nachgefragt.

Indiana Jones und der Große Kreis steht ganz in der Tradition der beliebten Filme aus den 80er-Jahren und spielt auch in einem ähnlichen Zeitraum, nämlich im Jahr 1937. Das bedeutet, dass es Archäologe Indiana Jones auch mit den Nazis zu tun bekommt.

Kürzlich konnten wir das Spiel im Rahmen eines Preview-Events auszuprobieren und haben dabei in der englischen Version unter anderem Hakenkreuze entdeckt – die in Deutschland nach § 86a StGB verfassungsfeindlich sind.

Weil das auch in den Köpfen vieler Spieler*innen verankert ist, wird unter anderem in den Kommentaren unter unserem Youtube-Video die Frage gestellt, ob die Nazi-Symbolik auch in der deutschen Version vorhanden ist – oder es entsprechende Anpassungen/Schnitte gibt.

Laut Bethesda gibt es weltweit nur eine Version des Spiels

Wir haben die Frage an Bethesda Deutschland weitergeleitet und kurze Zeit später eine Bestätigung bekommen.

Und die lautet: Die deutsche Version von Indiana Jones und der Große Kreis ist ungeschnitten, enthält dementsprechend auch die Nazi-Symbolik etc.

Global wird es nur eine Version des Spiels geben, dementsprechend dürfte der Titel dann auch mehrere Sprachfassungen enthalten. Durch die Bethesda-Bestätigung wird auch klar, dass es hierzulande keine Schnitte wegen etwaiger Gewaltszenen geben wird – die fallen unserer ersten vorsichtigen Einschätzung nach aber ohnehin nicht sonderlich explizit aus.

Hakenkreuze in Videospielen: Wie ist das möglich?

Wer sich schon länger mit Videospielen beschäftigt, zuckt heutzutage immer noch unwillkürlich zusammen, wenn in einem Spiel ein Hakenkreuz auftaucht. Tatsächlich war die Platzierung solcher Symbole in einer deutschen Version eines Videospiels jahrzehntelang undenkbar, weil es in dieser Mediengattung ein generelles Verbot von verfassungsfeindlichen Symbolen gab.

Im Jahr 2018 änderte sich das. Damals wurde die sogenannte Sozialadäquanzklausel eingeführt, mit der Ausnahmen von § 86a StGB möglich sind. Per Einzelentscheidung kann seitdem für ein Spiel festgelegt werden, ob diese Klausel greift.

Zur Bedeutung von "Sozialadäquat" schreibt die USK:

"Sozialadäquat bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Symbole verfassungsfeindlicher Organisationen in einem Titel verwendet werden können, sofern dies der Kunst oder der Wissenschaft, der Darstellung von Vorgängen des Zeitgeschehens oder der Geschichte dient." usk.de

Auch bei Indiana Jones und der Große Kreis greift die Sozialadäquenzklausel – weswegen Nazi-Symbole dargestellt werden dürfen.

MachineGames baut Disclaimer ein

Bei der Nutzung derartiger Symbolik ist stets besonderes Fingerspitzengefühl gefragt, weil sie schnell auch als Verherrlichung ausgelegt werden kann. MachineGames platziert dementsprechend beim Spielstart von Indiana Jones einen unmissverständlichen Disclaimer, den auch wir bei unserem Anspieltermin gesehen haben.

"Bitte beachten Sie, dass Indiana Jones und der Große Kreis eine fiktive Geschichte ist, die von historischen Ereignissen und Personen inspiriert wurde. Namen, Charaktere, Organisationen, Orte und Ereignisse sind entweder fiktiv oder in einer fiktionalen Art und Weise dargestellt und sollen nicht dazu dienen, historische oder kulturelle Überzeugungen zu missachten. Die Geschichte und der Inhalt dieses Spiels sollen und dürfen in keiner Weise so ausgelegt werden, dass sie den Glauben, die Ideologien, die Ereignisse, die Handlungen, die Personen oder das Verhalten des nationalsozialistischen und faschistischen Regimes oder anderer Regime gutheißen oder verherrlichen oder Kriegsverbrechen, Völkermord und andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit bagatellisieren."

Indiana Jones und der Große Kreis erscheint am 9. Dezember 2024 für die Xbox Series X/S und den PC. Im Frühjahr 2025 wird es zudem eine Umsetzung für die PlayStation 5 geben.