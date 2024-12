Indiana Jones und der Große Kreis - Spielzeit bekannt: Das bislang längste Spiel von MachineGames

Hier erfahrt ihr, wie viel Spielzeit in Indys neuem Abenteuer steckt.

Bevor es für Dr. Jones am kommenden Freitag (Early Access) beziehungsweise zum Release am 09. Dezember in Indiana Jones und der Große Kreis auf ein neues Abenteuer geht, wollen wir euch noch eben abholen, wie viel Spielzeit im Adventure für Xbox Series X/S und PC von Entwickler MachineGames steckt.

Wichtiger Hinweis: Sobald wir das neue Indy-Abenteuer selbst durchspielen konnten, beziehungsweise sobald wir euch mehr verraten dürfen, werden wir den Artikel um unsere eigenen Angaben ergänzen.

Spielzeit von Indiana Jones und der Große Kreis

So lange dauert das Abenteuer: mindestens 12 Stunden

Aktuell gibt es, was die konkrete Spielzeit anbelangt, vor allem zwei sehr interessante Aussagen.

Das sagt MachineGames

Laut Entwickler bekommt ihr "das mit Abstand längste Spiel des Studios". Schauen wir uns jetzt auf Howlongtobeat die Spielzeiten von Wolfenstein: The New Order bis Wolfenstein: Youngblood an, so kommen wir beim ersten Wolfenstein auf die bislang höchste Spielzeit rein für die Hauptstory. Rund 11,5 Stunden seid ihr damit beschäftigt.

Das sagt Bethesda

Aussage Nummer 2 stammt von Bethesda, deren Muttergesellschaft ZeniMax den schwedischen Entwickler 2010 gekauft hatte, bevor sich Microsoft alle Firmen schnappte. Hier ist die Rede von einer Spielzeit zwischen 12 und 14 Stunden.

Was wir nicht unerwähnt lassen wollen, ist jedoch, dass die Einstufung über die Seite Insider Gaming veröffentlicht wurde, die den Artikel mittlerweile offline genommen hat.

Mit beiden Aussagen zusammengenommen könnt ihr jedoch grob davon ausgehen, dass euch je nach Schwierigkeitsgrad und je nachdem, wie viel ihr im Spiel erkundet, ca. 15 Stunden bevorstehen.

8:43 Indiana Jones und der Große Kreis - Vorschau-Video: Wir haben's endlich gespielt!

Autoplay

Einordnung zur Spielzeit

Ihr solltet euch dementsprechend auf keinen super langen Brocken einstellen, aber auch auf kein allzu kurzes Adventure. Was ihr auf jeden Fall sehen werdet, sind allerhand Stealth-Passagen, viele Rätsel, gelegentliche Action-Passagen und eine ganze Menge Cutscenes.

Wie MachineGames im Interview mit MinnMax angibt, wird nämlich die Story knapp drei Stunden lang in Zwischensequenzen vorangetrieben, was gemessen an der Gesamtspielzeit wahrlich nicht ohne ist.

Für mehr Angespielt-Eindrücke schaut übrigens gerne in die GamePro-Preview von Tobi:

Mehr zum Thema Indiana Jones und der Große Kreis angespielt: Das riecht nach einem großartigen Xbox-Abenteuer von Tobias Veltin

Mehr Eindrücke im GamePro-Test: Aktuell sind Annika und Tobi schon fleißig am Spielen von Indys neuem Abenteuer und werden euch zum Fall des Review-Embargo (05. Dezember, 23 Uhr) dann ihre finalen Eindrücke schildern, sodass ihr wisst, ob die Spielzeit auch spaßig gefüllt ist.

Taugt euch die Länge von Indys neuem Abenteuer oder hattet ihr mit mehr Spielzeit gerechnet?