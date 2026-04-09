Mit Don't Starve Elsewhere kehrt eine der besten Survival-Reihen zurück - 7 Indie-Highlights vom Triple-I-Showcase

Bei dem Indie-Showcase wurden wir unter anderem mit einem neuen Don't Starve überrascht.

Auch wenn die großen Publisher gerne in ihren Showcases groß auffahren (oder es zumindest versuchen), hat auch die Indie-Sparte so einiges zu bieten. Um den kleineren bzw. unabhängigen Titel mehr Raum zu geben, gibt es Showcases wie den von iii initiative (oder Triple-I). Von der neuesten Ausgabe haben wir ein paar Highlights herausgepickt.

Don't Starve Elswhere angekündigt - Wilson kehrt zurück!

Mit dem Survival-Spiel Don't Starve hat Klei Entertainment 2013 einen echten Community-Liebling abgeliefert, auf den drei Jahre später mit Don't Starve Together noch ein Multiplayer-Ableger folgte. Jetzt, gut 10 Jahre später, meldet sich der Entwickler mit einem neuen Teil der Reihe zurück.

Don't Starve Elsewhere sieht auf den ersten Blick gar nicht so anders aus, als seine Vorgänger. Der erste Trailer versprüht direkt wieder eine leicht beklemmende Atmosphäre, da überall Gefahren lauern. Am markanten, handgezeichneten Grafikstil und düsteren Tim Burton-Look hat sich ebenfalls kaum etwas geändert.

1:30 Don't Starve Elsewhere: Eine der besten Survival-Reihen aller Zeiten bekommt einen dritten Teil, erstes Gameplay enthüllt

Autoplay

Und auch viele altbekannte Charaktere wie Wilson und Wendy sind wieder mit dabei. Mit ihnen kämpfen wir dann im Team ums Überleben: Ressourcen sammeln, craften, Lager bauen, gegen Monster und Umweltkatastrophen verteidigen und bloß nicht sterben – das volle Don't Starve-Programm eben.

Was daran jetzt wirklich neu ist, wird sich noch zeigen müssen. Auf jeden Fall warten neue Items und Monster auf uns. Gegen Ende des Trailers wird etwa deutlich, dass Vampire eine wichtige Rolle spielen. Zudem ist die Welt um einiges vertikaler gestaltet.

Wann erscheint Don't Starve Elsewhere? Einen Termin hat Klei Entertainment noch nicht genannt. Als Plattform ist bislang nur der PC via Steam bestätigt. Da die Vorgänger aber mittlerweile auf vielen Systemen laufen, wäre es gut denkbar, dass auch Elsewhere beim entsprechenden Erfolg auf Konsolen landet.

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Falls ihr euch den gesamten Showcase ansehen wollt, könnt ihr das hier oben tun.

Ansonsten findet ihr auf den nächsten Seiten jeweils ein Highlight aus dem Showcase, angefangen mit einem neuen TemTem-Spiel.

Habt ihr den Showcase gesehen? Was war euer Highlight? Auf welches Indie-Spiel freut ihr euch am meisten?