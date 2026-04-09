15 Aufrufe
Don't Starve Elsewhere: Eine der besten Survival-Reihen aller Zeiten bekommt einen dritten Teil, erstes Gameplay enthüllt
Ein neuer Teil von Don't Starve kommt! Er trägt den Titel Don't Starve Elsewhere und sieht genauso aus, wie wir die Survival-Reihe aus den beiden Vorgängern kennen: Ein handgezeichneter Stil, der an Tim Burton erinnert, ein Mix aus Cartoon-Grusel und Fantasy, verschiedene Biome, in denen wir Rohstoffe sammeln und Basen bauen. Die Charaktere sind teils schon bekannt - natürlich darf Wilson nicht fehlen, mit dem das Video auch gleich beginnt.
Diesmal geht's wohl vampirisch zu, der erste Trailer zeigt schon ein entsprechendes Grafenschloss am Ende. Ein Release-Datum wurde noch nicht bekannt gegeben, aber das Spiel steht ab sofort bei Steam bereit, um auf eurer Wunschliste zu landen.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.