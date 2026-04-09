Don't Starve Elsewhere: Eine der besten Survival-Reihen aller Zeiten bekommt einen dritten Teil, erstes Gameplay enthüllt

Ein neuer Teil von Don't Starve kommt! Er trägt den Titel Don't Starve Elsewhere und sieht genauso aus, wie wir die Survival-Reihe aus den beiden Vorgängern kennen: Ein handgezeichneter Stil, der an Tim Burton erinnert, ein Mix aus Cartoon-Grusel und Fantasy, verschiedene Biome, in denen wir Rohstoffe sammeln und Basen bauen. Die Charaktere sind teils schon bekannt - natürlich darf Wilson nicht fehlen, mit dem das Video auch gleich beginnt.

Diesmal geht's wohl vampirisch zu, der erste Trailer zeigt schon ein entsprechendes Grafenschloss am Ende. Ein Release-Datum wurde noch nicht bekannt gegeben, aber das Spiel steht ab sofort bei Steam bereit, um auf eurer Wunschliste zu landen.