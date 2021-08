Neues Nintendo-Event für diese Woche angekündigt und wir hoffen auf Silksong

Was erscheint in naher Zukunft für eure Switch? Diese Frage wird in Kürze während einer neuen Indie World beantwortet, wie wir soeben via Twitter erfahren haben. Hier solltet ihr im Gegensatz zur großen Nintendo Direct allerdings keine großen Blockbuster erwarten, es geht um die kleinen Perlen.

Wann ist die Indie World? Bereits am Mittwoch, den 11. August um 18 Uhr deutscher Zeit ist es soweit. Ganze 20 Minuten solltet ihr für das Event einplanen.

Wo kann ich die Indie World verfolgen?

Wie gewohnt, werden wir das Event zeitnah für euch hier auf GamePro abdecken. Sucht ihr also eine Übersicht über alle Ankündigungen, hier werdet ihr fündig.

Wollt ihr das Event hingegen live mitverfolgen, könnt ihr das unter anderem auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo, aber auch auf Twitch tun.

Hier geht's zum YouTube-Stream:

Unsere große Hoffnung: Hollow Knight Silksong

Ihr habt ja recht, den Wunsch das Switch-konsolenexklusive Metroidvania auf einer der Directs oder eben auf einer Indie World zu erhaschen, den äußern wir schon gefühlt seit Jahren. Aber hey, die Indie World wäre doch ein ganz fantastischer Rahmen, um endlich das Release-Datum von Hollow Knight: Silksong zu veröffentlichen.

Aber kein Druck, Team Cherry, Hauptsache das Spiel mit Jägerin Hornet in der Hauptrolle wird so fantastisch wie der Vorgänger. Wollt ihr übrigens mehr über die Käferdame wissen und erfahren, warum sie so fantastisch ist, könnt ihr das in der Kolumne von Erik:

Ansonsten belassen wir es bei Spekulationen zu den "kleinen" Spielen, schließlich ist die Event-Reihe meist eine große Überraschungstüte. Wollt ihr hingegen wissen, wie es um die mögliche nächste große Nintendo Direct steht, darüber ist schon so einiges durchgesickert. Unter anderem mehr über Metroid Dread.

