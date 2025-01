Infinity Nikki schenkt euch 5 kostenlose Outfits - So bekommt ihr sie

Schnappt euch fünf kostenlose Outfits in Infinity Nikki.

Diese Woche startet am 23. Januar in Infinity Nikki die Feuerwerk-Season im Rahmen des chinesischen Neujahrsfestes. Zu den Feierlichkeiten gehören auch fünf kostenlose Outfits, die ihr euch während der Season schnappen könnt. Was ihr dabei beachten müsst und welche Sets ihr euch sichern könnt, erfahrt ihr hier.

Alle wichtigen Infos zur Feuerwerk-Season haben wir euch in dieser Event-Übersicht zusammengefasst. Außerdem könnt ihr euch hier den offiziellen Trailer anschauen:

1:54 Infinity Nikki kündigt Feuerwerk-Season an und bestätigt Releasetermin für Update 1.2

Das sind die 5 neuen Gratis-Outfits in Infinity Nikki

Entwickler Infold Games hat die kostenlosen Sets bereits auf Twitter/X vorgestellt, wo ihr euch ein genaueres Bild von ihnen machen könnt. Ihr müsst alle Outfits während der Feuerwerk-Season beanspruchen, also vom 23. Januar bis zum 25. Februar 2025.

Die fünf Belohnungen verteilen sich auf zwei Events, die ihr über den Event-Screen erreicht. Wählt einfach im Radialmenü (L1) das entsprechende Feld und navigiert zum jeweiligen Event, wo ihr die Belohnung beanspruchen könnt.

Neue Gratis-Codes gibt es auch: Infinity Nikki: Alle aktuellen Codes einlösen im Januar 2025 von Sebastian Zeitz

Alle Heartfelt Gifts-Outfits

Radiant Night (4 Sterne)

(4 Sterne) Sunlit Grasspom (3 Sterne)

(3 Sterne) Pink Bunny (3 Sterne)

Die drei Outfits von Heartfeld Gifts müsst ihr an drei unterschiedlichen Tagen abholen. Pro Tag, an dem ihr euch einloggt, könnt ihr eins davon bekommen. Radiant Night könnt ihr euch außerdem zweimal sichern und bekommt damit auch die Evolution des Sets kostenlos dazu. Schaut während der Feuerwerk-Season also auf jeden Fall mehrfach vorbei, wenn ihr alle Outfits haben wollt.

Weitere Gratis-Outfits

Fiery Glow (4 Sterne)

(4 Sterne) Endless Longing (4 Sterne)

Für Endless Longing müsst ihr verschiedene Challenges als Teil des New Bloom Festivals abschließen. Ihr solltet die Aufgaben im entsprechenden Tab im Event-Screen finden. Das Outfit lässt euch mit einer Pipa, einem chinesischen Saiteninstrument, Musik spielen.

Fiery Glow könnt ihr als kostenlosen Entwurf freischalten, in dem ihr die neuen Story-Missionen der Feuerwerk-Season spielt. Zum Craften benötigt ihr Blastblooms, eine neue Pflanzenart, die es nur auf den neuen Feuerwerk-Inseln gibt.

Das erwartet euch noch in der Feuerwerk-Season

Neben den kostenlosen Outfits erwarten euch auch einige Gameplay-Neuerungen während der Feuerwerk-Season. Das Highlight ist das neue Gebiet der Feuerwerk-Inseln. Hier könnt ihr eine ganze Reihe neuer Quests annehmen und Aktivitäten abschließen, um Belohnungen und Ressourcen zu verdienen.

Natürlich gibt es im Resonanz-Shop auch neue limitierte Banner und Update 1.2 bringt vermutlich unabhängig vom Event Bugfixes und andere Änderungen mit sich. Konkrete Patch Notes gibt es bisher allerdings noch nicht.