Infinity Nikki Update 1.2: Release, Banner, neue Outfits und mehr in der Feuerwerk-Season

Alle bekannten Infos zu Infinity Nikki Update 1.2 und der Firework Season.

Infold Games hat den Releasetermin von Infinity Nikki Update 1.2 bekannt gegeben. Am 23. Januar startet mit dem Patch die Feuerwerk-Season und bringt neue Banner, neue Outfits und Inhalte zum chinesischen Neujahrsfest ins Spiel.

Hier findet ihr alle bekannten Infos zum großen Patch und dem zugehörigen Event. Sobald es Neuigkeiten gibt, werden wir diesen Artikel ergänzen.

Schaut euch hier den offiziellen Trailer zur kommenden Season an:

1:54 Infinity Nikki kündigt Feuerwerk-Season an und bestätigt Releasetermin für Update 1.2

Das bringt die Feuerwerk-Season zu Infinity Nikki

Vor dem Start hat das Entwicklerteam bereits zwei neue Outfits vorgestellt, die ihr in den üblichen limitierten Bannern ziehen könnt. In beiden Fällen handelt es sich um 5-Sterne-Sets.

Stardust Flair kann eine Spur aus Feuerwerk-Explosionen hinter euch erzeugen, auch wenn ihr stillsteht. Dazu könnt ihr euch noch ein Paket freischalten, mit dem ihr einen Feuerwerk-Tanz und ein Item bekommt. Alle Effekte sind auch im Fotomodus nutzbar.

kann eine Spur aus Feuerwerk-Explosionen hinter euch erzeugen, auch wenn ihr stillsteht. Dazu könnt ihr euch noch ein Paket freischalten, mit dem ihr einen Feuerwerk-Tanz und ein Item bekommt. Alle Effekte sind auch im Fotomodus nutzbar. Dance Till Dawn verändert euer Fähigkeiten-Outfit zum Gleiten. Hiermit lasst ihr euch an einem Bündel bunter Luftballons herabsinken und zieht eine Spur Konfetti hinter euch her.

Wie beide Outfits und ihre Effekte aussehen, könnt ihr euch in diesem Tweet am Ende des Videos anschauen:

Was bringt Patch 1.2 für Neuerungen mit?

Komplette Patch Notes gibt es aktuell noch nicht, aber Infold Games hat in den vergangenen Tagen bereits einige Hinweise gestreut, was euch mit Update 1.2 erwarten könnte. Mehr zu den bisherigen Theorien und geplanten Änderungen haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.

Möglich wäre beispielsweise ein neues Fähigkeiten-Outfit, um schwimmen und tauchen zu können. Außerdem spielen Ballons und andere fliegende Vehikel offenbar eine wichtige Rolle während des Events. Womöglich gibt es hier neue Fahrzeuge oder Ähnliches, um mit Nikki durch die Lüfte zu schweben.

Zu den angekündigten Gameplay-Änderungen zählen, abseits verschiedener Bugfixes, unter anderem eine verbesserte Steuerung auf dem Fahrrad und mehr Möglichkeiten im Fotomodus, der auch gemeinsame Bilder mit eurem Katzenbegleiter Momo möglich machen soll.

Da sich das Event um das chinesische Neujahrsfest dreht, sind durchaus große Änderungen möglich. In bisherigen Releases der Nikki-Reihe hat sich das chinesische Entwicklerteam teils ordentlich ins Zeug gelegt und viel Wert auf die Feiertage gelegt.

Sobald es offizielle Patch Notes gibt, werden wir diesen Artikel aktualisieren.