Infinity Nikki Funken der Inspiration: Blütenspaziergang - Hier findet ihr die Schuhe

Wir helfen euch bei der Infinity Nikki-Quest "Funken der Inspiration: Blütenspaziergang".

Infinity Nikki setzt seinen Fokus stark auf das Sammeln von Kleidern, Accessoires und mehr. So gibt es eine ganze Questreihe namens Funken der Inspiration (auf Englisch Kindled Inspiration), wo ihr für NPCs ein bestimmtes Kleiderstück anziehen müsst. Oft ist aber unklar, wo ihr die Kleider findet.

Mit diesem Guide helfen wir euch, die Schuhe "Blumiger Spaziergang" für die Quest "Blütenspaziergang" zu finden.

So startet ihr die Quest "Funken der Inspiration: Blütenspaziergang"

Das ist die Voraussetzung: Um die Questreihe "Funken der Inspiration" fortsetzen zu können, müsst ihr die erste Aufgabe abschließen. Wie ihr "Trends aus früheren Jahren" beenden könnt, fassen wir in einem eigenen Guide zusammen.

2:52 Infinity Nikki: Release-Trailer erklärt die Story und stellt die Bösewichte der Open World vor

Autoplay

Hier findet ihr Narci: Habt ihr die erste Quest abgeschlossen, dann könnt ihr die Mission "Blütenspaziergang" aus dem Questlog anfangen. Den Startpunkt für die Aufgabe seht ihr dann direkt auf eurer Karte. Der NPC Narci befindet sich in der Nähe der Bürgermeister-Villa von Florawunsch, genauer gesagt in ihrem Blumengarten. Sie möchte Schuhe finden, die so leicht und elegant sind, dass sie mit ihnen ihren Garten nicht zertrampelt.

Hier findet ihr die Schuhe "Blumiger Spaziergang"

Zum Glück müsst ihr aber nach dem Hinweis nicht lange suchen, denn ihr müsst euch einfach nach Florawunsch und da in Marques Boutique begeben.

Redet dort dann mit dem Verkäufer Marques Jr. Schaut euch nach seinem Sortiment um und geht im Verkaufsbildschirm einfach auf den Tab für Schuhe. Dort findet ihr dann die Treter "Blumiger Spaziergang". Sie kosten euch 13.600 Klunker.

So sehen die Schuhe "Blumiger Spaziergang" aus.

So schließt ihr die Quest ab: Zieht dann die Schuhe in eurem Kleiderschrank an und geht zu Narci und ihrem Blumenfeld zurück. Sobald ihr bei ihr seid, könnt ihr mit ihr reden und die Quest final abschließen. Als Belohnung erhaltet ihr dann 20 Diamanten und einen Entwurf für den Hut "Brisengeküsste Blüten".

Welche Quests findet ihr bisher am besten in Infinity Nikki?