Infinity Nikki Funken der Inspiration: Tarnung - Hier findet ihr den Rock

Wir helfen euch bei der Infinity Nikki-Quest "Funken der Inspiration: Tarnung".

Infinity Nikki setzt neben der Open World-Erkundung auch stark auf das Finden von Kleidern, Accessoires und mehr. Das wirkt sich auch auf die Nebenmissionen aus. So gibt es eine ganze Questreihe namens Funken der Inspiration (auf Englisch Kindled Inspiration), wo ihr für NPCs ein bestimmtes Kleiderstück anziehen müsst.

Mit diesem Guide helfen wir euch, den Rock "Sehnsüchtiger Pakt" für die Quest "Tarnung" zu finden.

So startet ihr die Quest "Funken der Inspiration: Tarnung"

Das ist die Voraussetzung: Um weitere Missionen innerhalb der Questreihe "Funken der Inspiration" abschließen zu können, müsst ihr erst einmal die Aufgabe "Trends aus früheren Jahren" abgeschlossen haben. Erst dann könnt ihr weitermachen und mehr Missionen aus der Reihe freischalten.

2:52 Infinity Nikki: Release-Trailer erklärt die Story und stellt die Bösewichte der Open World vor

Autoplay

Hier findet ihr Rosy: Ihr könnt dann weitere Quests, wie zum Beispiel "Tarnung" einfach im Menü auswählen. Den Startpunkt für die Aufgabe seht ihr dann direkt auf eurer Karte. Der NPC Rosy befindet sich im Norden von Florawunsch und möchte einen Rock sehen, der so schimmert und glitzert wie die Kleidung der Feenwunsch-Elfen.

Hier findet ihr den Rock "Sehnsüchtiger Pakt"

Zum Glück müsst ihr aber nicht lange suchen, denn ihr müsst euch einfach nach Florawunsch und dort in Marques Boutique begeben.

Redet dort dann mit Marques Jr., der hinter dem Tresen steht. Schaut euch bei ihm einfach in seinem Sortiment um und geht im Verkaufsbildschirm auf den Tab für Röcke/Unterteile. Dort findet ihr dann direkt den Rock "Sehnsüchtiger Pakt", der 18.600 Klunker kostet.

So sieht der Rock "Sehnsüchtiger Pakt" aus.

So schließt ihr die Quest ab: Zieht dann den Rock in eurem Kleiderschrank an und geht zu Rosy zurück. Sobald ihr bei ihr seid, könnt ihr mit ihr reden und die Quest final abschließen. Als Belohnung erhaltet ihr dann 20 Diamanten und einen Entwurf für den Hut "Sternenklare Nacht".

Was ist bisher euer Lieblingsoutfit in Infinity Nikki?