Infinity Nikki Funken der Inspiration: Trends aus früheren Jahren - Fundort des Kleids, alle Ressourcen und mehr

Infinity Nikki setzt neben der Open World-Erkundung auch stark auf das Finden von Kleidern, Accessoires und mehr. Das wirkt sich auch auf die Nebenmissionen aus. So gibt es eine ganze Questreihe namens Funken der Inspiration (auf Englisch Kindled Inspiration), bei denen ihr für NPCs ein bestimmtes Kleidungsstück anziehen müsst. So findet ihr Lilanas Kleid für die Mission "Trends aus früheren Jahren".

So startet ihr die Mission

Nachdem ihr den Glücksbrunnen als Teil der Hauptmission von den Monroe-Flossen befreit habt, könnt ihr am Haus der Bürgermeisterin den Bildhauer Albert finden. Dieser steht vor einer Statue der ersten Bürgermeisterin von Florawunsch und möchte sich von ihrem Kleid für einen neuen Frisuren-Entwurf inspirieren lassen.

Redet ihr mit ihm, dann startet ihr die Mission "Trends aus früheren Jahren". Hier findet ihr ihn und die Statue:

Er gibt euch keinerlei weitere Hinweise abseits der Statue, vor der ihr steht. Tatsächlich heißt das Kleid, das sie trägt, "Papierkranichflug". Ihr könnt dieses aber nicht einfach beim Shop kaufen, sondern müsst eine andere Nebenmission erst einmal starten und abschließen.

So bekommt ihr Lilanas Kleid "Papierkranichflug"

Um also an das Kleid euer Begierde zu kommen, müsst ihr wieder zurück zum Anfang des Spiels. Auf dem Gedenkberge befindet sich nämlich jetzt der Kadenzgeborene Kilo. Dabei handelt es sich um einen großen blauen Drachen, der uninspiriert in der Gegend herumliegt.

Wenn ihr das erste Mal auf ihn stoßt, erzählt er euch, dass ihn nichts mehr inspiriert. Da kommt Nikki schnell die Idee, dass sie ihm die Tautropfen der Inspiration geben kann. Um diese Quest fortzusetzen, müsst ihr also Kilo 3 Tautropfen überlassen. Er bedankt sich bei euch mit dem ersten Teil des Kleidersets "Wunsch der Wiedergeburt", von dem auch das Kleid "Papierkranichflug" ein Teil ist.

Redet jetzt erneut mit Kilo und er möchte für die nächste Stufe insgesamt 30 Tautropfen haben.

Was mache ich, wenn ich nicht genug Tautropfen der Inspiration habe? Die Tropfen findet ihr verteilt auf der Karte immer wieder meist in der Luft, in Ecken oder auf Häusern. Ein guter Ort, um zumindest knapp 20-25 zu bekommen, ist der Glücksbrunnen. In dem Dungeon, den ihr im Laufe der Hauptgeschichte im ersten Kapitel abschließt, befinden sich nämlich auf relativ kleinem Raum insgesamt 25 der Tautropfen.

Wenn ihr die Tautropfen gefunden habt, müsst ihr diese durch den Läuterungsangriff von der Dunkelheit befreien. Danach nimmt Nikki die Kugel automatisch auf und ihr habt sie in eurem Inventar. Habt ihr genug, dann könnt ihr zu Kilo wieder zurückkehren und die zweite Stufe des Gedichts und somit den Entwurf für das Kleid freischalten.

"Papierkranichflug" craften: Das sind die benötigten Materialien

Um das Kleid letztlich herzustellen, benötigt ihr noch einige Materialien:

2 Genießer-Bienen

2 Fluffgarn

120 Fäden der Läuterung

So sieht das Kleid "Papierkranichflug" aus und das sind die benötigten Crafting-Ressourcen.

Habt ihr alles gesammelt, dann geht in eure Entwürfe. Wählt unter den Kleidern das Set "Wunsch der Wiedergeburt" und darunter dann nur das benötigte Kleid aus, den Rest braucht ihr nicht. Stellt dieses her und zieht dann im Kleiderschrank den "Papierkranichflug" an.

Kehrt jetzt zu Albert zurück: Sprecht wieder mit dem Bildhauer an der Statue und schon ist er inspiriert von euch und eurem Outfit. Als Belohnung gibt er euch 20 Diamanten und den Entwurf für die Frisur "Nostalgische Blütenpracht".

Somit habt ihr die Quest abgeschlossen und schaltet obendrein auch zwei Nebenmissionen aus der Reihe "Funken der Inspiration" frei.

