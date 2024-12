Infinity Nikki: Großes Update lässt euch bald euer eigenes Haus einrichten, Gärten anlegen und eine ganze Insel dekorieren

Infinity Nikki bekommt Möbel, ein eigenes Haus und sogar eine Insel zum Dekorieren.

Infinity Nikki soll auch in Zukunft nicht nur neue Outfits, sondern auch größere Gameplay-Inhalte spendiert bekommen. Eines davon kennen wir bereits, denn für das Open World-Spiel ist Housing geplant. Ihr könnt also später wie in Die Sims und Co. ein eigenes Haus gestalten, mit Möbeln einrichten und sogar noch einiges mehr.

Einen Releasetermin gibt es für das große Feature noch nicht, aber Entwickler Infold Games hat in einem Livestream bereits einige Details verraten und sogar schon die ersten Bilder veröffentlicht.

2:52 Infinity Nikki: Release-Trailer erklärt die Story und stellt die Bösewichte der Open World vor

Autoplay

Eine ganze Insel für euch allein

Ihr bekommt nicht nur ein eigenes Haus, sondern direkt eine ganze Insel. Wie ihr dorthin kommt, wissen wir bislang nicht. Aber ihr könnt sie euch offenbar wie eine weitere, kleine Open World vorstellen, in der ihr nach Herzenslust dekorieren könnt.

Das heißt, ihr könnt nicht nur eure persönlichen vier Wände gestalten und mit Möbeln wohnlich machen, sondern auch das Gebiet drumherum. Auf den Beispielbildern des Entwicklers ist ein kleiner Garten zu sehen und das Gebäude steht inmitten eines Waldes.

Dass Nikki mit einer Axt Bäume fällen wird, ist vermutlich eher unwahrscheinlich. In welchem Umfang ihr die Natur verändern oder gar Terraforming nutzen könnt, bleibt abzuwarten.

Welche Möbel gibt es? Aktuell gibt es noch keine Möglichkeit, Möbel im Spiel freizuschalten. Infold Games verspricht jedoch, dass mit dem Housing-Update „viele“ der Items, die ihr derzeit in der Open World sehen könnt, auch für euch zur Verfügung stehen werden. Neben Sofas, Tischen und Deko könnt ihr auch Böden, Tapeten und Decken anpassen. Ob ihr die Position von Wänden und den Grundriss beeinflussen könnt, ist nicht klar.

Hier bleibt auch offen, wie Nikki Möbel freischaltet. Denkbar wäre, dass zumindest einige Gegenstände ein Gacha-Banner bekommen. Das würde zufällige Drops bedeuten, wie schon bei den Outfits. Möglich wäre auch ein neues Geschäft in der Spielwelt, wo ihr mit Klunkern Möbel kaufen könnt.

Im Livestream wird eine neue „Construction ability“ erwähnt. Sehr wahrscheinlich wird es also ein neues Fähigkeiten-Outfit geben, das Nikki die Möglichkeit gibt, ihre Umgebung zu dekorieren.

Ladet Leute im Koop auf eure Insel ein

Ein weiterer Höhepunkt ist die geplante Möglichkeit, andere Nikki-Fans auf eure Insel einzuladen. Was genau ihr dort alles gemeinsam machen könnt, ist nicht bekannt. Auf den offiziellen Bildern wirkt das Eiland ziemlich weitläufig und zeigt zusätzliche Orte wie ein Gewächshaus und ein kleiner Pavillon. Womöglich gibt es abseits des gestaltbaren Geländes ein paar Geheimnisse zu finden.

Wann kommt Housing ins Spiel? Derzeit gibt es noch keinen konkreten Releasetermin für das Update. Das Feature befindet sich noch in der Entwicklung und das Team arbeitet eigenen Aussagen nach am Feinschliff. Letzteres klingt zumindest sehr danach, als würde es nicht mehr allzu lange dauern.

Was denkt ihr: Ist Housing eine sinnvolle Ergänzung für Infinity Nikki?