Warum das Internet für einen Mortal Kombat-Charakter ein Auto suchte

In Mortal Kombat 11 geht es mehr darum, seinen Gegnern ihre Wirbelsäule zum Frühstück zu servieren als seinen Mitmenschen zu helfen. Fans des Fighting Games taten jetzt jedoch genau das: Sie machten sich in ganz Los Angeles auf die Suche nach einem gestohlenen Auto, weil sie ein ganz besonderes Versprechen bekommen hatten.

Zur Zeit der E3 2019 wurde einem Freund von Mortal Kombat-Miterfinder Ed Boon das Auto gestohlen. Daraufhin entschied sich der Entwickler, das Internet um Hilfe zu bitten:

If all of you at e3 help my buddy @Dinfire find his stolen car, I’ll announce one of the final 2 MK11 DLC fighters! ??? pic.twitter.com/ZKDhi3nYVF

Um die Motivation der Hobby-Detektive zu steigern, fragte er jedoch nicht nur nach ein paar aufmerksamer Augen. Er versprach zudem, einen der letzten beiden DLC-Kämpfer für Mortal Komabt 11 anzukündigen, sollten die Fans seinem Freund helfen, das Auto wiederzufinden.

Obwohl Fans überall rund um Los Angeles eifrig nach dem Wagen suchten, war es am Ende der Besitzer selbst, der sein Auto fand. Sechs Stunden nach dem Diebstahl tauchte es in der Nähe des Tatorts wieder auf, verlassen und unverschlossen in einem Parkhaus.

My wife got off work and we went back downtown to look for my car and we found it! I can’t even put it into words. I got in the car and drove off like I was stealing it. Thanks to EVERYONE who was trying to help. I love you all! pic.twitter.com/YRfufotU8u