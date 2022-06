Into the Breach ist zurück. Der Rundenstrategie-Hit, der vor vier Jahren die Videospielwelt mit seinen stellaren Wertungen (90 auf Metacritic!) entzückte, erhält sehr bald ein Gratis-Update, das mich höchstwahrscheinlich wieder stundenlang an meiner Nintendo Switch fesseln wird.

Wann erscheint das Content-Update? am 19. Juli 2022 für Switch und PC. Am gleichen Tag erscheint das Spiel außerdem für iOS und Android für alle Netflix-Mitglieder.

Das sind die Inhalte der Advanced Edition

Was steckt drin? Genauer gesagt erhält Into The Breach eine Advanced Edition, die als kostenloses Content-Update bereitgestellt wird. Wie Entwicklerstudio Subset Games (außerdem bekannt für FTL: Faster Than Light) bekannt gibt, dürfen wir uns dabei auf vier neue Squads, über 40 neue Waffen, vier weitere Piloten mit individuellen Skills sowie frische Feinde, Bosse und Herausforderungen freuen. Ein neuer Schwierigkeitsgrad ist ebenfalls mit an Bord.

Kurzum: Es gibt ordentlich neues Zeug und ich habe sowas von Bock, die Erde mal wieder vor einer Alieninvasion zu bewahren.

Wie sich Into the Breach spielt, seht ihr im unteren Gameplay-Trailer:

Darum geht's in Into The Breach: Die Erde wurde von riesigen insektoiden Aliens, den Vek, zerstört. Wir schlüpfen in die Rolle dreier Mech-Piloten, die den verlorenen Krieg ungeschehen machen müssen und dafür in die Zeit zurückreisen. In kurzen aber taktisch hochanspruchsvollen Rundenstrategie-Schlachten stellen wir uns den Vek mit unseren bewaffneten Mechs. Dafür bewegen wir unsere Truppen auf einem schachfeldartigem Schlachtfeld hin und her und löschen die Veks nach und nach aus.

Verlieren wir eine Schlacht, müssen wir wieder ganz von vorn mit unserer Erdenrettungsmission beginnen, dürfen aber immerhin einen Piloten samt gesammelter Erfahrungspunkte mit ins neue Spiel nehmen. So entsteht ein motivierendes Fortschrittsgefühl, das uns mit jedem Kampf besser werden lässt und dank neuer Fähigkeiten stets neue Taktiken hervorbringt.

Für PC und Nintendo Switch: Into the Breach ist übrigens Teil des Steam Summer Sales 2022 und ist dort aktuell für rund 10 Euro zu haben. Im Nintendo eShop könnt ihr die Rundentaktik-Perle aktuell für 14,99 Euro herunterladen.

Linda Sprenger Ich bin riesiger Fan des Rundenstrategie-Genres. Eine Liebe, die mit Final Fantasy Tactics Advance für den GBA begonnen hat und bis heute nicht abgeflaut ist. Fire Emblem, Mario+Rabbids und Co. – ich habe sie alle gespielt und geliebt. Into the Breach nimmt dabei einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen ein und ist bis heute eines meiner liebsten Spiele des Genres. Nicht nur, weil Into The Breach mit seinem harten aber stets fairen Schwierigkeitsgrad in jedem Kampf meine Synapsen zum Glühen bringt, sondern auch weil es das perfekte Spiel für Zwischendurch ist. Ein Run dauert gerade einmal um die 20 Minuten, sodass sich Into The Breach als perfekter Taktik-Snack entpuppt.

Habt ihr Into the Breach gespielt? Was sagt ihr zur Advanced Edition?