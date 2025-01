InZOI stellt "kluge" NPCs vor, die sich dank KI wie echte Menschen verhalten sollen

inZOI verspricht NPCs, die sich wie echte Menschen verhalten und so soll es funktionieren.

Die Lebenssimulation inZOI soll in wenigen Monaten an den Start gehen und steht für viele Fans von Die Sims 4 und Co. weit oben auf der Wunschliste. Nun hat Publisher Krafton ein Feature näher vorgestellt, durch das sich NPCs in der Spielwelt besonders nachvollziehbar und realistisch verhalten sollen.

Dahinter steckt eine Kooperation mit Nvidia, deren neue ACE-Technologie dank KI-Unterstützung große Pläne verspricht. Auch der Battle-Royale-Shooter PUBG, der ebenfalls zu Krafton gehört, soll davon profitieren.

Was ist Nvidia ACE?

Im Wesentlichen verbirgt sich hinter Nvidia ACE ein KI-Tool, mit dem das Verhalten von NPCs dynamisch gesteuert werden kann. Konkret heißt es in einer Pressemitteilung, dass computergesteuerte Figuren aktiv mit euch „interagieren und kooperieren können, da sie die Spielsituation auf menschenähnliche Weise verstehen und darauf reagieren“.

Wie das genau aussehen könnte, präsentieren die beiden Unternehmen in einem neuen Trailer. Darin ist zu sehen, wie typische Passanten-NPCs durch Nvidia ACE auf Dinge in ihrer Umgebung reagieren und beispielsweise mit Berücksichtigung ihrer Persönlichkeitsmerkmale selbstständig „echte“ Gespräche mit anderen Charakteren führen.

2:12 inZOI: Trailer zeigt neues KI-Feature, mit dem sich NPCs realistischer verhalten sollen

Autoplay

Als Beispiel wird im Trailer eine Situation beschrieben, in der ein „SmartZOI“ auf der Straße eine Frau sieht, die sich verirrt hat. Da sie einen ruhigen und rücksichtsvollen Charakter hat, entscheidet sich die KI dazu, der Frau zu helfen und zeigt ihr den Weg zu ihrem Ziel.

Je nachdem, welche Ereignisse ein „SmartZOI“ über den Tag erlebt, soll sich das langfristig auf die Charaktereigenschaften auswirken. Ob wirklich jeder einzelne NPC so funktioniert oder es Ausnahmen gibt, wird aktuell noch nicht ganz klar.

Anders als gescriptetes Verhalten, das wir alle aus Videospielen kennen, soll sich das im fertigen Spiel realistischer anfühlen. Insbesondere für eine Lebenssimulation wäre das theoretisch durchaus ein Gewinn, wenn es denn in der Praxis auch tatsächlich funktioniert.

Nicht mehr nur NPC, sondern „CPC“?

Um den vermeintlich deutlich spürbaren Unterschied zu unterstreichen, nennt Krafton diese KI-gesteuerten Charaktere im Marketing auch nicht mehr NPCs (Non-Player-Characters), sondern CPCs (Co-Player-Characters).

Unsere Kollegin Rae konnte inZOI auf der gamescom 2024 bereits anspielen, allerdings war das Feature zu diesem Zeitpunkt vermutlich noch nicht eingebaut. Zumindest verhielten sich die umherlaufenden Passanten in der Spielwelt unauffällig und normal.

Welche Eindrücke sie sonst noch von der Messe-Demo sammeln konnte, schaut ihr euch am besten hier im Video an:

1:21:27 Ist Inzoi doch nur ein Grafikblender?

Autoplay

Seitdem sind allerdings einige Monate vergangen. Es bleibt abzuwarten, ob sich Nvidia ACE zum Release tatsächlich bemerkbar macht. Grundsätzlich ist ein nachvollziehbares Verhalten von klassischen NPCs eine gute Sache und könnte auch für viele andere Spiele interessant werden, die von der Simulation einer komplexen Welt leben. Ja, GTA 6, du bist gemeint.

inZOI soll am 28. März auf dem PC in den Early Access starten.

Was denkt ihr: Glaubt ihr, dass die beschriebene KI-Unterstützung inZOI besser machen kann?