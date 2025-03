inZOI: Dowon oder Bliss Bay? So unterscheiden sich die beiden Städte zum Release

inZOI: Welche Stadt ist die bessere Wahl?

Die Lebenssimulation inZOI gibt euch zum Early Access-Start die Wahl zwischen zwei großen Metropolen, in denen sich eure Zois ansiedeln können. Eure Entscheidung zwischen Dowon und Bliss Bay hat auch Auswirkungen auf das Gameplay und die Berufswahl eurer Charaktere. Hier erfahrt ihr, was es zu beachten gibt.

Südkorea oder USA

Grundsätzlich gibt es keine richtige oder falsche Wahl. Ihr könnt alle wichtigen Features von inZOI in beiden Städten nutzen. Allerdings verändert sich neben dem Setting auch das Angebot an Freizeitaktivitäten und Jobs, mit denen sich eure Zois die Zeit vertreiben und Geld verdienen können.

Während Dowon auf südkoreanischen Metropolen wie Seoul basiert, erinnert das US-amerikanische Bliss Bay eher an eine alternative Version von Los Angeles mit schickem Strand. Dementsprechend erwartet euch eine andere Architektur und eine eher asiatische oder westliche Atmosphäre.

Was euch hiervon eher liegt, ist reine Geschmackssache. Einzig das Product-Placement von inZOI nagt ein wenig an Bliss Bay. Dank einer Kooperation mit der koreanischen Marke Hyundai sind auch in den virtuellen USA überwiegend koreanische Autos auf den Straßen unterwegs.

Freizeitangebot und Sehenswürdigkeiten

Die Städte bieten jeweils einzigartige Sehenswürdigkeiten und Orte, die ihr besuchen könnt. Je nachdem wo ihr mit euren Zois Zeit verbringen möchtet, solltet ihr vorher einen Blick auf unsere Liste mit Locations werfen, die euch jeweils erwarten.

Dowon: Einzigartige Orte

Ullim-Tempelplatz

Gaming-Café Plasio

Harang River Park

Zentralpark

Karaoke Box

Nuri Plaza

Gongmyeong-Lounge

Bliss Bay: Einzigartige Orte

Freizeitpark

Sunset Bay-Strandpromenade

Beachvolleyballplatz

Wahrsager

Platz der Freiheit

Elegance Hotel & Lounge

Polizeiwache Bliss Bay

Dazu kommen noch allgemeine Orte in beiden Städten wie der Nook-Shop für neue Klamotten, Cafés oder die AR-Buchhandlung.

5:44 inZOI: Video zeigt grafische Unterschiede zwischen niedrigen und hohen Details

Autoplay

Augen auf bei der Berufswahl

Den vermutlich größten Gameplay-Unterschied macht die Auswahl an Berufen, denen ihr nachgehen könnt. Einige Karrieren sind nämlich auf Dowon bzw. Bliss Bay beschränkt. Unterschiede gibt es im Gehalt, eurem Schichtplan pro Woche, der Anzahl an Karrierestufen und den konkreten Aufgaben, die ihr während eurer Arbeitszeit absolvieren müsst.

Dowon: Alle einzigartigen Jobs

Feuerwehr

Kpop (Star)

Kpop (Management)

Supermarkt

Esports

Bliss Bay: Alle einzigartigen Jobs

Freizeitpark

Fast-Food-Restaurant

Möbelhaus

Surf-Shop

Gangster-Karriere

Allgemeine Jobs (ortsunabhängig):

Bürojob

Anwaltskanzlei

Tageszeitung

Universität

Militär

Spieleentwicklung

Kommen noch mehr Städte?

Ja. Entwickler Krafton hat bereits angekündigt, dass es nicht bei Dowon und Bliss Bay bleiben wird. Für die nächste Metropole gibt es dank der offiziellen Roadmap von inZOI sogar schon einen groben Releasezeitraum.

Mit dem zweiten großen Update, das im August erscheinen soll, ist auch der Release von Kucingku geplant. Diese wird im Early Access-Bild bereits auf der Weltkarte angezeigt, ihr könnt sie aber noch nicht auswählen.

Kucingku ist an südostasiatische Metropolen angelehnt, es gibt aber noch kein aussagekräftiges Bildmaterial. Bekannt ist , dass der neue Wohnort vor allem für Tierfans interessant sein soll, denn die neue Location trägt den Untertitel "Die Katzeninsel".

Darüber hinaus hat Director Hyungjun Kim in früheren Interviews bereits angedeutet, dass im Laufe der nächsten Jahre noch mehr Städte per Update ins Spiel kommen sollen. Ob in diesen Plänen auch eine ländliche Umgebung für etwas Bauernhofromantik dabei sein wird, ist allerdings nicht bekannt.

Was denkt ihr: Welche der beiden Städte spricht euch zum Start mehr an?