It Takes Two – Neues Koop-Abenteuer der A Way Out-Macher vorgestellt

Die Katze ist aus dem Sack! Das neue Spiel der A Way Out-Macher Hazelight hört auf den Namen It Takes Two und setzt wie der Name bereits vermuten lässt auf Koop-Gameplay. Das Adventure wurde während der EA Play Live in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erneut unter dem Banner der EA Originals angekündigt. Hier bietet der große Publisher kleinen Studios eine Bühne.

Wann erscheint It Takes Two? Das Spiel soll 2021 erscheinen. Ein exaktes Release-Datum steht noch aus. Auch wissen wir noch nicht, auf welchen Plattformen das Spiel an den Start geht.

It Takes Two: Erste Infos zur Story

Die Geschichte des Koop-Abenteuers handelt von einem Elternpaar und deren kleinen Tochter. Das Elternpaar befindet sich in der Trennung und das Mädchen ist am Boden zerstört. In ihrer Notlage bastelt sie zwei Puppen aus Holz und wünscht sich nichts sehnlicher, als dass beide Eltern wieder zueinander finden.

Durch magische Umstände wird beiden Puppen Leben eingehaucht und wie sich herausstellt, haben sich Mama und Papa der Kleinen verwandelt.

Das Ziel von It Takes Two: Damit das Elternpaar ihre menschlichen Körper zurückerlangt, müsst ihr im Team zusammenarbeiten und erlebt dabei nach Aussage der Entwickler eine höchst emotionale Geschichte, die Gameplay und Storytelling miteinander kombiniert.

