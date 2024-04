'It’s over 9000!' Dragon Balls berühmtestes Zitat müsste eigentlich anders heißen und wurde falsch übersetzt

Vegeta stellt fest wie stark Goku wirklich ist und zerstört dabei den Scouter in seiner Hand. (Bild: © Toei Animation)

Spoilerwarnung: In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zur Saiyajin-Saga von Dragon Ball Z.

Einer der unvergesslichsten Momente in Dragon Ball ist das Aufeinandertreffen der Saiyajins Vegeta, Nappa und Goku. Als Son Goku den beiden Schurken erneut gegenübertritt, muss Vegeta jedoch feststellen, dass Goku ein weitaus höheres Kraftlevel als beim letzten Zusammentreffen hat. Dabei fallen in der englischen Synchronisation die berühmten Worte “It’s over 9000!”

Leider müssen wir euch sagen, dass die Zahl nicht stimmt, da sie falsch übersetzt wurde. Im japanischen Original hat Vegeta einen ganz anderen Wert genannt.

Von wegen ‘It’s over 9000!’ – Goku ist weitaus schwächer im Original

In Episode 21 “The Return of Goku” der japanischen Fassung sind Son Gohan, Piccolo und Krillin mitten im Kampf gegen Nappa, während Vegeta einfach nur zuschaut. Dabei wird Piccolo auf tragische Weise getötet, als er sich bei einer Attacke von Nappa vor Gohan wirft und dabei fatal verwundet wird.

Er stirbt später an seinen Wunden, nach einem Gespräch mit Son Gohan. Als Goku schließlich auftaucht und seine toten und verwundeten Freunde auffindet, überkommt ihn eine unglaubliche Wut.

Zum vorherigen Zeitpunkt war Gokus Kraft-Level “nur” auf 5000. Durch seine Wut steigt dieses aber stark an. Vegeta nutzt daraufhin den Scouter, um Son Gokus Kraft zu messen und ist überwältigt von dem hohen Wert, der sogar das Gerät an seine Grenzen bringt. So entstand das berühmte Zitat “It’s over 9000!” in der englischen Fassung.

In der japanischen Originalsprache sagt Vegeta jedoch: “Hassen ijō da…!”, was richtig übersetzt “über 8000!” bedeutet. Son Gokus eigentliche Stärke beträgt zu dem Zeitpunkt daher “nur” über 8000 und nicht 9000. Auch im Dragon Ball-Manga wird Gokus Kraft mit “über 8000” angegeben.

Das heißt also, dass unser Saiyajin-Held eigentlich bis zu 1000 schwächer ist, als es die englische Fassung vorgibt – wobei er mit “über 8000” auch kurz vor den 9000 liegen könnte. Die exakte Zahl kennen wir nicht, da der Scouter durch die Überlastung zerstört wird.

Laut der Community war es aber eine bewusste Fehlübersetzung des englischen Übersetzungsteams. Das englische Wort für 9000 (“ninethousend”) soll angeblich besser zu der Mundbewegung von Vegeta gepasst haben.

Die deutsche Fassung hat es originalgetreu übernommen

Wer noch die alten Folgen von Dragon Ball Z kennt, erinnert sich vielleicht daran, dass Vegeta auch in der deutschen Fassung 8000 statt 9000 sagt. Die deutsche Vertonung hat sich an die japanische Originalaussage gehalten.

In der deutschen Version handelt es sich jedoch um Folge 28 von Dragon Ball Z. Wir konnten den genauen Grund für den Episoden-Unterschied der deutschen, englischen und japanischen Fassung nicht finden.

Wo könnt ihr Dragon Ball anschauen?

Aktuell könnt ihr Dragon Ball und Dragon Ball Z auf keinen Streaming-Dienst hierzulande legal schauen. Dragon Ball Super hingegen ist beim neuen und kostenpflichtigen Streaming-Anbieter ADN verfügbar. Ihr könnt dort alle 131 Folgen der Serie mit japanischer Originalsprache und deutschen Untertiteln streamen. Wichtig ist anzumerken, dass ADN sich noch in der Beta-Phase befindet.

Seid ihr schockiert über diese Erkenntnis oder habt ihr von der Fehlübersetzung gewusst?