Wer in Japan war, vermisst häufig eine Sache aus den Badezimmern

Hier werdet ihr auch das Wasser plätschern hören, nur ist es weniger "idyllisch", sondern eher praktisch.

Entweder liebt man Japan, oder man ist von den Otakus genervt, die alles automatisch besser finden, nur weil's das Label "Made in Japan" hat. Auch die folgende Badezimmer-Gerätschaft ist keine rein japanische Idee, aber wie so oft hat man das Konzept im Reich der aufgehenden Sonne perfektioniert. Ein Kollege meint selbst: "Wir haben uns so ein Teil gegönnt und es ist krass, wie schnell man es außer Haus vermisst."

Japanische Toiletten und Bidets – das smarte Upgrade für Klobrillen

Viele Toiletten in Japan haben eine, und zugegeben: Es bedarf ein wenig Gewöhnung. Die Rede ist von Bidets, einer Vorrichtung, die über einen Wasserstrahl die Körperstellen sauber macht, an die sonst keine Sonne scheint. Heute gibt es Bidets in verschiedenen Formen – hier ein Überblick:

Fun Fact: Bidet kommt aus dem französischen und heißt so viel wie "kleines Pferd", weil die frühen Bidets des 18. Jahrhunderts separate Möbelstücke mit Beinen waren, auf die man "aufsteigen" musste. In Europa werden Bidets heute vor allem in Italien und Portugal genutzt, aber in ganz Europa erfreuen sich Bidets zunehmender Beliebtheit.

Japanische Toiletten – platzsparend und mit Sitzheizung

Eine japanische Toilette nimmt kaum mehr Platz weg, als ein normales Klo, dafür sind Bidet-Düse und Sitzheizung direkt integriert!

Ein klassisches Bidet ist eine Vorrichtung, die zusätzlich zum Klosett im Badezimmer steht, sie nimmt also extra Platz weg. Japanische Toiletten integrieren das Ganze direkt in die Klobrille, wodurch einerseits massiv Platz eingespart wird. Eines der beliebtesten Features japanischer Toiletten sind aber die in der Klobrille selbst.

Jeder kennt diesen kurzen Moment des Zögerns im Winter, wenn man seinen nackten Allerwertesten auf die kalte Klobrille pressen muss. Dank der Sitzheizung spart man sich den Temperaturschock und hat allgemein ein deutlich angenehmeres Erlebnis beim Sitzen. Das Heizelement ist aber nicht nur für die Brille gedacht, sondern bringt auch das Wasser für die Düse auf eine angenehme Temperatur, schließlich will man keinen Eisstrahl direkt in Bullseye bekommen.

Warum sind Bidets besser?

Mancher fragt sich vielleicht, was ein Bidet genau macht: Der Wasserstrahl eines Bidets reinigt in erster Linie dreckige Körperstellen, für die wir meistens Klopapier verwenden. Das Endergebnis ist meistens nicht nur sauberer, sondern auch schonender für die verschiedenen Häute am menschlichen Kiel.

Falls ihr auf eine Sitzheizung verzichten könnt, sind solche Bidet-Aufrüstungs-Kits eine günstigere Alternative zu kompletten Premium-Klobrillen.

Auch wirtschaftlich kann sich so eine Anschaffung dahingehend rentieren, weil man dadurch deutlich weniger Klopapier kaufen muss. Komplett verzichten kann man aber nicht, denn man muss sich die Körperstellen noch abtrocknen.

Selbstverständlich ist das für die meisten etwas komisch, einen Wasserstrahl an seinen Hintern geschossen zu bekommen, weshalb man eine Gewöhnungsphase einplanen muss. Durch die Steuerung lässt sich aber die Stärke einfach anpassen, wodurch Bidets auch für Frauenspezifische Anwendung geeignet sind. Ich habe aber von den Meisten gehört, dass man sich sehr schnell dran gewöhnt hat.