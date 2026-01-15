Japan-Brettspiel mit Goldprint: Das nenn' ich mal besonders!

Baut euch in diesem Brettspiel ein gigantisches Handelsimperium auf.

Mitten durch das Land Rokugan fließt der goldene Fluss. Ein schimmernder Strom, an deren Ufern mit Handel ein Vermögen gemacht werden kann. Alle großen Klans ringen um Einfluss und Kontrolle über die Flusslande, denn wer den Handel kontrolliert, kontrolliert auch das Rokugan. So oder so ähnlich könnte die Bezeichnung für das Brettspiel am goldenen Fluss aussehen, das zum Fantasy-Universum der Legende der Fünf Ringe gehört.

Die komplette Lore und Hintergründe der Fantasy-Welt aufzurollen, würde definitiv den Rahmen sprengen. Deswegen hier eine kurze Zusammenfassung mit den wesentlichen Details: Das Land Rokugan ist eine Welt, die vor allem durch Japan und zum Teil auch von anderen östlichen Kulturen und deren Folklore inspiriert ist.

Jeder spielbare Klan wird im Brettspiel etwas näher beschrieben.

Das Land wird von einem Kaiser regiert, während verschiedene Klans unterschiedliche Aufgaben im Reich übernehmen. Der Klan des Skorpions beispielsweise hat sich auf Spionage und Heimlichkeit spezialisiert und räumt die Feinde des Kaisers heimlich aus dem Weg, während der Klan der Krabbe die Grenze zum gefährlichen Schattenland bewacht. Auf der offiziellen Website findet ihr Infos zu allen Klans und der ganzen Welt Rokugan.

Am goldenen Fluss ist nur eines von sehr vielen Spielen, die im Laufe der Jahre erschienen sind, und innerhalb von Rokugan stattfinden. Zuallererst war das Ganze ein Sammelkartenspiel, später erschienen diverse andere Brettspiele, Romane und auch ein Pen-and-Paper-Spiel

So spielt sich das Brettspiel

Bei Am goldenen Fluss handelt es sich um ein recht klassisches Strategiespiel. Jeder übernimmt die Rolle eines Klans und platziert seine Boote auf dem goldenen Fluss. Im eigenen Zug könnt ihr entweder euer Boot bewegen und damit Ressourcen erhalten, einen Handelsposten bauen oder mit einem Kunden handeln und ihn so zufriedenstellen.

Natürlich spielen auch Samurai eine Rolle in diesem Brettspiel.

In welchen Gebieten ihr bauen dürft oder wie weit euer Boot fahren darf, wird mit einem Würfel bestimmt, den ihr zu Beginn jedes Zuges werft. Mit göttlicher Gunst könnt ihr das Würfelergebnis beeinflussen. Ihr solltet eure Aktionen stets mit Bedacht wählen, denn so gut wie immer können auch die anderen Klans von euren Aktionen profitieren.

Besonderen Eindruck macht dabei das Spielmaterial. Nicht nur die Zeichnungen auf Karten und in der Anleitung sind authentisch, auch die Boote aus Holz sind ein Highlight und sehen zudem bei jedem Klan anders aus. Besonders hervorheben möchte ich aber den Goldprint auf dem Spielbrett. Damit ist der goldene Fluss tatsächlich golden. So etwas habe ich zuvor noch bei keinem anderen Brettspiel gesehen.