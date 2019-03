Jedi: Fallen Order - Chris Avellone gibt sich überraschend als Autor zu erkennen, deutet weitere Ankündigung an

Eigentlich war noch nicht einmal bekannt, dass Autor Chris Avellone (unter anderem Baldur's Gate, Fallout 2, KOTOR 2, Divinity: Original Sin 2) am kommenden Star-Wars-Spiel Jedi: Fallen Order beteiligt war.

Jetzt hat er aber auf Twitter bekanntgegeben, dass er die Arbeit an der Story zum neuen Respawn-Titel bereits beendet habe. Zudem teasert er noch eine weitere große Sache für April an. Ein Fan hatte ihn vorher gefragt, woran er gerade denn so neben Dying Light 2 arbeite.

I can't say 100% b/c of NDAs, but the ones I can say: I just finished up work with Jedi: The Fallen Order - and beyond that, there's another big bomb dropping in a month! Er, I mean, maybe. Ahem.