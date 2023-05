Da weiß Cal Kestis auch keine Lösung.

Star Wars Jedi: Survivor begeistert auf der einen Seite mit cool inszenierter Lichtschwert-Action, einem ausgereiften Kampfsystem und spaßigem Parkouring, auf der anderen Seite hakt es aber bei der Technik gleich an mehreren Stellen. Neben Performance-Problemen klagen Spielende nämlich über Bugs, die ihnen die Freude am Zocken vermiesen. Dazu gehören Deluxe Items, die sich scheinbar in Luft auflösen.

Kosmetische Bonus-Items verschwinden bei Spielenden

Gibt es etwa ein Schwarzes Loch in Jedi: Survivor, das Items schluckt? Im Reddit-Beitrag von User Tae17Yong klingt es ganz danach. Die Person berichtet:

Ich habe die Deluxe Edition von Jedi: Survivor vorbestellt und in den ersten Tagen hatte ich die ganzen Bonus-Inhalte, die bei der Vorbestellung und in der Deluxe Edition kommen. Habe gestern gestartet und all die DLC-Inhalte sind verschwunden.

Nachtrag: Der gesamte DLC-Content ist gestern Nacht wieder im Spiel erschienen und war heute Morgen immer noch da. Habe gerade noch mal gestartet und alles ist wieder verschwunden. Ich denke wirklich, das ist ein Bug, der mit dem letzten Patch zu tun hat und hoffe, er ist bald gefixt.

Unter dem Beitrag melden sich noch andere User, die dasselbe Problem haben. Eine Person schreibt allerdings aber auch:

Komisch. Bei mir ist das Gegenteil passiert. Ich habe die Standard-Version vorbestellt und habe Deluxe Boni bekommen.

Auch auf der EA-Supportseite wird das Thema diskutiert. Hier beschreibt eine Person ganz genau, wann und an welcher Stelle im Spiel die Bonus-Gegenstände verschwunden sind. EA ist bereits an dem Thema dran und hat unter dem Beitrag ein Troubleshooting gepostet. Sollte das Problem also bei euch auftreten, solltet ihr mal dort vorbeischauen.

Wie sieht es bei euch aus: Habt ihr Vorbesteller- oder Deluxe-Boni und sind diese bei euch auch schon mal verschwunden?