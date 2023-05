Jedi: Survivor-Fans sind im Spiel steckengeblieben und mussten ganz von vorn anfangen.

Star Wars Jedi: Survivor ist letzte Woche erschienen und kam zwar gut an, aber nur mit deutlichen Abstrichen bei der Technik. Aber nicht nur die unstete Framerate und Tearing machen Fans zu schaffen.



Auch das noch: Jetzt klagen Reddit-User auch noch darüber, in einem Spielabschnitt komplett "festzuhängen". Ein fieser Fehler hindert am Weiterspielen, sodass die einzige Lösung ein neuer Spielstand ist. Oder in anderen Worten: Euer alter Spielstand ist damit futsch. Wir verraten euch, was ihr tun müsst, damit es euch nicht genauso geht.

Das ist der Fehler und so vermeidet ihr ihn

Bereits in den ersten Spielstunden verschlägt es euch auf den Planeten Koboh, wo ihr auf einen Droiden mit einem Problem trefft. Ihr erreicht die sogenannte "Kammer der Dualität", helft dem Droiden und fahrt dann mit einem Aufzug.

Nun kommt der entscheidende Punkt: Ihr findet hier einen Meditationspunkt. Diesen solltet ihr unbedingt aktivieren, auch wenn es gerade gar nicht nötig ist, euch zu heilen oder Fähigkeitspunkte zu verteilen.

Das Problem kann nämlich entstehen, wenn ihr mit dem Aufzug fahrt, den Meditationspunkt NICHT aktiviert und danach sterbt. Laut Reddit-User Weird_Cantaloupe2757 spawnt ihr dann nämlich wieder in der Kammer der Dualität - nur, dass sich der Aufzug dann nicht öffnen lässt und ihr "softlocked" seid, also komplett feststeckt.

Da der Meditationspunkt als Checkpoint fungiert, passiert euch das nicht, wenn ihr ihn nach der Aufzugfahrt aktiviert. Hier könnt ihr das Ganze noch mal auf Reddit nachlesen:

Auch anderen Spielenden ist das passiert

Weird_Cantaloupe2757 ist von diesem Bug so frustriert, dass der User weiter unten im Post erklärt, er oder sie wolle versuchen, das Geld im PlayStation-Store zurückzubekommen. Auch User aleotoremember steckt an dieser Stelle fest:

Das ist mir letzte Nacht auch passiert. Habe 45 Minuten versucht rauszukommen. Ich habe sogar einen Punkt für den Greifhaken bemerkt und dachte, vielleicht hilft das. Nein. Die Reichweite des Aufstiegskabels reicht dafür nicht.

Der Reddit-User berichtet weiter, schließlich einen neuen Spielstand angefangen zu haben und bemerkt, dass es wenigstens nicht allzu lang dauere, wieder an diese Stelle zu kommen. Trotzdem ist es natürlich ärgerlich, Zeit auf diese Weise zu verschwenden und das Abenteuer nicht regulär fortsetzen zu können. Mit diesem Tipp sollte euch das aber zumindest erspart bleiben.

Seid ihr ebenfalls über Bugs gestolpert, die euch das Spielen von Jedi: Survivor aktuell stark vermiesen – oder läuft bei euch alles rund?