LEGO-Fan baut das ultimative Hogwarts Modell - es hat eine Million Steine und braucht 25 Quadrameter Fläche

Der größte Turm des Sets überragt sogar den Baumeister selbst. (Bild: maxim.on.lego auf TikTok)

Neben dem gigantischen Hogwarts-Modell eines LEGO-Baumeisters sieht das offizielle Set von LEGO nahezu winzig aus. Satte 3.000 Stunden und 1.000.000 Steine hat er investiert, um das berühmte Schloss aus Harry Potter nachzubilden.

Riesiges LEGO-Hogwarts sieht absolut beeindruckend aus

Wenn es um Harry Potter geht, bietet LEGO eine ziemlich große Auswahl an Sets an. Das Schloss gibt es etwa als kleineres Modell aus 2.660 Teilen für 169,99 Euro. Alternativ dazu gibt es auch eine größere Version, die auf mehrere Sets (u.a. Krankenflügel, Die Große Halle) aufgeteilt ist.

0:36 Wir haben den Golden Retriever Welpen von LEGO gebaut und zeigen euch seine Besonderheiten

Autoplay

Das Schloss alleine kostet dabei schon 469,99 Euro und besteht aus 6.020 Teilen. Wer wirklich alle modularen Sets haben will, zahlt dafür knapp 1.150 Euro. Dafür besteht das Modell dann auch aus satten 11.835 Teilen.

Darüber kann der auf TikTok unter dem Namen "maxim.on.lego" bekannte LEGO-Baumeister wohl nur müde grinsen. In einem Video zeigt er nämlich seine Version von Hogwarts, die aus 1.000.000 (!) Steine besteht und einen kompletten Raum füllt.

Bevor wir zu den Details kommen, solltet ihr euch unbedingt das Video ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. TikTok-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von TikTok angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum TikTok-Inhalt

Seit Hogwarts Legacy haben wir wohl keine so magische Version der Schule für Hexerei und Zauberei gesehen. Besonders die vielen Details sind schlicht atemberaubend. Hier ein paar Fakten zu dem Modell "Marke Eigenbau":

Das ganze Modell nimmt eine Fläche von 4,5 x 5,5 Metern ein

Alleine die Klippen rund um das Schloss sind 15 Meter lang

Der höchste Turm ist 2,5 Meter hoch

Besonders beeindruckend ist auch, dass das ganze Modell modular gebaut wurde, sodass es tatsächlich recht einfach auf- und wieder abgebaut werden kann. Für den Transport dürfte es trotzdem einen kompletten LKW brauchen.

Unter dem Namen "Max.J" bietet der LEGO-Fan auf Rebrickable auch Anleitungen von seinen MOCs. Das Riesen-Hogwarts ist da natürlich nicht dabei, dafür gibt es ein paar ziemlich coole Modelle mit Mittelalter-Thema und aus Der Herr der Ringe.

Wie gefällt euch das Hogwarts-Modell aus dem Video?