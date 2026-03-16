Pokémon Feuerrot-Spieler begegnet Shiny-Mewtu schon nach zweitem Reset, hat davor aber schon einen fatalen Fehler begangen

Einem Shiny-Mewtu zu begegnen erfordert normalerweise ordentlich Geduld.

In Pokémon Feuerrot und Blattgrün sind Starter sowie Legendarys nicht "shiny-locked", heißt: Es ist möglich, Biester wie Glumanda oder Mewtu als schillernde Variante zu schnappen – auch wenn die Wahrscheinlichkeit, eines zu erwischen mit einer Chance von 1 zu 8192 schwindend gering ist.

Beim Shiny-Hunting von Startern sowie Legendarys kommt außerdem eine Besonderheit dazu: Ihr müsst das Spiel hunderte, wenn nicht sogar tausende Male resetten, um einer begehrten Shiny-Variante zu begegnen. Einem Fan ist es sogar gelungen, nach nur wenigen Versuchen Shiny-Mewtu anzutreffen – allerdings ging das alles andere als gut aus.

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte den Meisterball für Shiny-Legendarys nutzen

Ein Redditor forderte vor wenigen Tagen im PokémonFireRed-Subreddit eine Schweigeminute: Dieser hatte extremes Glück und traf bereits nach dem zweiten Reset (!) auf Shiny-Mewtu. Doch die Freude wehrte nur kurz, denn fangen konnte der Fan das schillernde Biest nicht.

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Wie "jxmrs" schreibt, sanken die KP von Shiny-Mewtu auf Null noch bevor er es fangen konnte. Offenbar hat sich das Monster in diesem Falle selbst besiegt, wie ist allerdings unklar. Mewtu besitzt in Feuerrot/Blattgrün ein Standard-Moveset (Psychokinese, Sternschauer, Genesung, Barriere), kann also eigentlich keine selbstzerstörenden Attacken einsetzen.

Vielleicht hat "jxmrs" das schillernde Mewtu ja versehentlich vergiftet oder verbrannt, sodass es allmählich daran zugrunde gegangen ist. Jedenfalls ärgert sich der Pechvogel verständlicherweise grün und blau.

1:35 Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück

Autoplay

Der fatale Fehler: "jxmrs" besaß keinen Meisterball mehr, weil er ihn zuvor bereits verwendet hatte, um das Wander-Pokémon Suicune zu schnappen. Mit dem mächtigsten aller Pokébälle hätte sich der User Shiny-Mewtu natürlich direkt sichern können. Wer gezielt nach Shiny-Legendarys sucht, sollte sich diesen mächtigen Ball also definitiv aufsparen.

Der Redditor schreibt in der Kommentarsektion unter seinem Post, dass er gar nicht auf Shiny-Jagd gewesen sei, dem schillernden Mewtu also zufällig begegnet ist, bzw. das Spiel nur neu gestartet hat, weil er Mewtu davor bereits aus Versehen besiegt hatte. Er rechnete also gar nicht mit der Begegnung:

Ich habe überhaupt nicht gezielt nach einem Shiny gesucht. Das war meine zweite Begegnung, nachdem ich es vorher aus Versehen besiegt hatte. Deshalb war ich nicht mit einem Meisterball vorbereitet. Das wäre das erste Shiny in meinem Pokédex gewesen.

Gänzlich verloren ist Shiny-Mewtu aber nicht. "jxmrs" könnte einen alten Spielstand laden und gezielt Jagd auf Shiny-Mewtu machen. Wobei sich das, wie eingangs schon erwähnt, wirklich mühsam gestalten kann.

Apropos, Mewtu. Einen Guide zum Fangen und Finden des legendären Pokémons findet ihr hier:

Die beiden Gen 1-Neuauflagen Pokémon Feuerrot und Blattgrün erschienen ursprünglich 2004 für den Game Boy Advance und wurden am 27. Februar 2026 im Zuge des 30-jährigen Jubiläums des Pokémon-Franchises noch einmal neu für die Nintendo Switch (2) im Nintendo eShop veröffentlicht. Feuerrot und Blattgrün zählen neben Rubin, Saphir und Smaragd offiziell zur dritten Pokémon-Generation.

Habt ihr es schon geschafft, euch ein Legendary als Shiny zu schnappen?